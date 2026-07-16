Nagyszabású razzia indult a Déli pályaudvarnál: rendőrök lepték el a környéket

Átfogó akciót szervezett a BKK a Déli pályaudvar és környékének rendezettebbé és biztonságosabbá tétele érdekében. A csütörtöki intézkedésekben több szervezet is részt vett: a cél a közterületek megtisztítása, az utasbiztonság növelése, valamint a közösségi közlekedés rendjének erősítése volt.

A Déli pályaudvarnál folytatódott a BKK összehangolt köztisztasági és közbiztonsági akciósorozata

Fotó: BKK

A tiltott dohányzásra is figyeltek

A BKM Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója és a FŐKERT Kertészeti Divíziója a napi feladatokon felül korszerű takarítógépekkel és kézi erővel tisztította meg a pályaudvar aluljáróját, a kerengőt, a lépcsőfeljárókat és a villamosmegállókat. A munkát a BKV dolgozói is segítették.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a megszokottnál nagyobb rendőri jelenlétet biztosított a helyszínen, miközben a FÖRI Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat közterület-felügyelői a Budavári Rendészet munkatársaival közösen ellenőrizték a környéket.

Az akció során kiemelt figyelmet fordítottak a megállókban tiltott dohányzás visszaszorítására is.

korszerű takarítógépekkel és kézi erővel tisztították meg a Déli pályaudvart.

Fotó: BKK

A közös munkában a MÁV-csoport is részt vett, a BKK pedig a csomópontot érintő járatokon a szolgáltatás minőségét, különösen a járművek tisztaságát vizsgálta. Az akcióhoz a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata is csatlakozott: szükség esetén utcai gondozószolgálatuk segítséget és elhelyezést biztosított a rászorulóknak.

Háromnapos ellenőrzés indult

A BKK közlése szerint a csütörtöki akcióval nem érnek véget az intézkedések. Csütörtöktől szombatig háromnapos komplex járatellenőrzést tartanak a Déli pályaudvar térségében.

A BKK, a BRFK és a FÖRI munkatársai fokozott jelenléttel ellenőrzik az érintett járatokat, valamint azok megállóit és állomásait. A rendőrök, jegyellenőrök, utaskoordinátorok, rendészek és minőségellenőrök nemcsak a jegyeket és bérleteket vizsgálják, hanem fellépnek a közösségi közlekedés rendjét zavaró személyekkel szemben, valamint a járművek állapotát és tisztaságát is ellenőrzik

Egész évben zajlanak a razziák

A Déli pályaudvari akció nem egyedi eset: a BKK 2021 óta rendszeresen szervez soron kívüli nagytakarításokat és összehangolt ellenőrzéseket Budapest legforgalmasabb közlekedési csomópontjain.

Idén már tíz helyszínen tartottak hasonló akciót, többek között a Boráros téren, a Kálvin téren, a Népligetnél, a KÖKI térségében, Újpest-városkapunál, az Örs vezér terén, a Göncz Árpád városközpontban, Kelenföld vasútállomásnál, valamint a Keleti és a Nyugati pályaudvarnál.

A program nemcsak a nagytakarításokról szól: rendszeresen ellenőrzik a közösségi közlekedési járatokat, a megállókat, a metróállomásokat és a buszsávokat is. Emellett

a BKK és a Budapesti Rendőr-főkapitányság közösen vizsgálja a taxik, valamint az engedéllyel vagy engedély nélkül személyszállítást végző autók működését.

A BKK közlése szerint a jövőben is folytatódnak az összehangolt ellenőrzések, amelyek célja, hogy tisztább, rendezettebb és biztonságosabb legyen a fővárosi közösségi közlekedés.