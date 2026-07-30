Nagy volt a döbbenet Szobnál, egy rég eltűnt autóra bukkantak az apadó Dunában

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt meglepő dolgok kerülnek elő. Érd határában, a folyóparton például bombákat találtak, szerdán pedig egy autóroncsra figyeltek fel Szobnál.

A Duna egy autót is "őrzött"

Fotó: Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság

A Duna alacsony vízállása felfedett egy eltűnt autót

A Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság bejegyzése szerint a búvárok megkötötték a járművet, ami aztán a műszaki mentő csörlőjével ki lett vontatva a partra, majd át lett adva a rendőrségnek.

A Blikk szúrta ki, hogy egy kommentelő azt állítja, övék a kocsi, amelynek 13 évvel ezelőtt veszett nyoma, de mostanáig semmilyen előrelépés nem történt az ügyben.

Ez is érdekelhet A rekordalacsony dunai vízállás miatt olyan szakaszok is járhatóvá váltak, amelyeket normál esetben víz borít. Ezt használta ki Kürti Gábor Dezső, a Magyar Kerékpárosklub elnöke is, aki Budapesttől egészen Vácig a kiszáradt mederben kerékpározott.



