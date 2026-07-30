Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
alacsony vízállás

Nagy volt a döbbenet Szobnál, egy rég eltűnt autóra bukkantak az apadó Dunában

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A búvárok partra húzták a járművet. A Dunában talált autónak állítólag 13 éve veszett nyoma.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alacsony vízállásszobdunaautó

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt meglepő dolgok kerülnek elő. Érd határában, a folyóparton például bombákat találtak, szerdán pedig egy autóroncsra figyeltek fel Szobnál.

A Duna mélyén egy autó hevert
A Duna egy autót is "őrzött"
Fotó: Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság 

A Duna alacsony vízállása felfedett egy eltűnt autót

A Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság bejegyzése szerint a búvárok megkötötték a járművet, ami aztán a műszaki mentő csörlőjével ki lett vontatva a partra, majd át lett adva a rendőrségnek.

A Blikk szúrta ki, hogy egy kommentelő azt állítja, övék a kocsi, amelynek 13 évvel ezelőtt veszett nyoma, de mostanáig semmilyen előrelépés nem történt az ügyben.

Ez is érdekelhet

A rekordalacsony dunai vízállás miatt olyan szakaszok is járhatóvá váltak, amelyeket normál esetben víz borít. Ezt használta ki Kürti Gábor Dezső, a Magyar Kerékpárosklub elnöke is, aki Budapesttől egészen Vácig a kiszáradt mederben kerékpározott.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!