Hajók vesztegelnek a Dunán az alacsony vízállás miatt

A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony szintre csökkent, ami jelentősen megnehezíti a hajók közlekedését. Több szakaszon mélységhiány alakult ki, ezért a nagyobb merülésű járművek csak csökkentett rakománnyal vagy egyáltalán nem tudnak haladni.

A Duna alacsony vízállás miatt vesztegelnek a hajók a folyón Fotó: ORIGO

A Duna alacsony vízállás miatt vesztegelnek a hajók a folyón

Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán a rendkívül alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége szintén áll, néhány jármű pedig csak jelentősen csökkentett rakománnyal tud továbbhaladni.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a probléma nemcsak Magyarországot érinti. A Duna teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán nehezebbé vált a nagyobb merülésű hajók közlekedése. A biztonságos haladáshoz legalább tíz centiméter távolságnak kell maradnia a hajó alja és a meder között.

A képre kattintva galériát tekinthet meg az alacsony vízállású Dunáról: