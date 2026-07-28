Hajók vesztegelnek a Dunán az alacsony vízállás miatt

A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony szintre csökkent, ami jelentősen megnehezíti a hajók közlekedését. Több szakaszon mélységhiány alakult ki, ezért a nagyobb merülésű járművek csak csökkentett rakománnyal vagy egyáltalán nem tudnak haladni.
A Duna alacsony vízállás miatt vesztegelnek a hajók a folyón
Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán a rendkívül alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége szintén áll, néhány jármű pedig csak jelentősen csökkentett rakománnyal tud továbbhaladni.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a probléma nemcsak Magyarországot érinti. A Duna teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán nehezebbé vált a nagyobb merülésű hajók közlekedése. A biztonságos haladáshoz legalább tíz centiméter távolságnak kell maradnia a hajó alja és a meder között.
A képre kattintva galériát tekinthet meg az alacsony vízállású Dunáról:
A magyarországi szakaszon több olyan hely alakult ki, ahol a megszokottnál kisebb a vízmélység. A vízügyi igazgatóságok rendszeresen ellenőrzik a medret, a hajózási hatóság pedig közzéteszi az aktuális gázló- és vízállási adatokat. A továbbhaladásról minden esetben a hajó vezetője dönt.
Budapestnél kedden rekordalacsony szintre csökkent a Duna: reggel 31, délután 28 centimétert mértek. A következő napokban nem várható jelentős csapadék, ezért a vízszint stagnálhat vagy tovább apadhat. Az újabb hőhullám szintén nem kedvez a folyó vízutánpótlásának.
Kritikusan alacsony a Duna vízállása Budapesten
Kedden akár a valaha mért legalacsonyabb szintre is süllyedhet a vízállás. A Duna vízszintjének jelenlegi negatív csúcsát 2018. október 25-én mérték, amit hamarosan ismét megközelíthet. Ráadásul, a hírek szerint a javulásra sincs sok esély.