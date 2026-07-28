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duna

Hajók vesztegelnek a Dunán az alacsony vízállás miatt

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Egyre súlyosabb fennakadást okoz az apadó folyó. A Duna alacsony vízállása miatt mintegy 15 szállodahajó várakozik a magyarországi szakaszon, miközben a teherhajók többsége sem tud továbbhaladni. A következő napokban további lassú apadás várható.
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A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony szintre csökkent, ami jelentősen megnehezíti a hajók közlekedését. Több szakaszon mélységhiány alakult ki, ezért a nagyobb merülésű járművek csak csökkentett rakománnyal vagy egyáltalán nem tudnak haladni.

A Duna alacsony vízállás miatt vesztegelnek a hajók a folyón
A Duna alacsony vízállás miatt vesztegelnek a hajók a folyón Fotó: ORIGO

A Duna alacsony vízállás miatt vesztegelnek a hajók a folyón

Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán a rendkívül alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége szintén áll, néhány jármű pedig csak jelentősen csökkentett rakománnyal tud továbbhaladni.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a probléma nemcsak Magyarországot érinti. A Duna teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán nehezebbé vált a nagyobb merülésű hajók közlekedése. A biztonságos haladáshoz legalább tíz centiméter távolságnak kell maradnia a hajó alja és a meder között.

 A képre kattintva galériát tekinthet meg az alacsony vízállású Dunáról:

20260716 Budapest, Nagy hatással van hazai vizeinkre az aszály. Utoljára 2018-ban volt minimum ennyire alacsony a vízállás, de még ez is megdőlt július 16-án hajnalban. Fotó:MEDIAWORKS
20260716 Budapest, Nagy hatással van hazai vizeinkre az aszály. Utoljára 2018-ban volt minimum ennyire alacsony a vízállás, de még ez is megdőlt július 16-án hajnalban. Fotó:MEDIAWORKS
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Galéria: Rekordalacsony a Duna Budapestnél
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Rekordalacsony a Duna Budapestnél

A magyarországi szakaszon több olyan hely alakult ki, ahol a megszokottnál kisebb a vízmélység. A vízügyi igazgatóságok rendszeresen ellenőrzik a medret, a hajózási hatóság pedig közzéteszi az aktuális gázló- és vízállási adatokat. A továbbhaladásról minden esetben a hajó vezetője dönt.

Budapestnél kedden rekordalacsony szintre csökkent a Duna: reggel 31, délután 28 centimétert mértek. A következő napokban nem várható jelentős csapadék, ezért a vízszint stagnálhat vagy tovább apadhat. Az újabb hőhullám szintén nem kedvez a folyó vízutánpótlásának.

Kritikusan alacsony a Duna vízállása Budapesten

Kedden akár a valaha mért legalacsonyabb szintre is süllyedhet a vízállás. A Duna vízszintjének jelenlegi negatív csúcsát 2018. október 25-én mérték, amit hamarosan ismét megközelíthet. Ráadásul, a hírek szerint a javulásra sincs sok esély.

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