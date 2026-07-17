Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Búcsúlevelet írt Győrfi Pál, végleg otthagyja az Országos Mentőszolgálatot

Rendkívüli

Akadozik a gázolaj szállítása, nagy baj lehet az üzemanyagpiacon

alacsony vízállás

Közel a történelmi rekord, rég nem látott arcát mutatja a Duna a fővárosban – galérián a drámai változás

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A tartós csapadékhiány és a hőség egyre látványosabb nyomokat hagy Magyarország folyóin. A Duna Budapesten is történelmi közeli mélységbe süllyedt, a folyó vízállása már csak néhány centiméterre van a valaha mért legalacsonyabb értéktől. Galériánkban megmutatjuk, hogyan fest most a fővárosi partszakasz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alacsony vízálláskiszáradásBudapestBajaTatabánya

A tartós aszály következtében rendkívül alacsony a Duna vízállása Budapesten. A fővárosban csütörtök délelőtt 11 órakor 39 centimétert mutatott a vízmérce, ami mindössze 6 centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb, 33 centiméteres értéknél. Ezt a rekordot 2018. október 25-én jegyezték fel számolt be róla az Időkép.

A Duna Budapesten már csak 6 centiméterre van a valaha mért legalacsonyabb vízállástól
A Duna Budapesten már csak 6 centiméterre van a valaha mért legalacsonyabb vízállástól
Fotó: Markovics Gábor

A folyó apadása a főváros több pontján is látványos: a megszokottnál jóval nagyobb partszakaszok kerültek szárazra, a víz visszahúzódásával pedig olyan mederrészek is láthatóvá váltak, amelyeket normál vízállás mellett teljesen ellep a Duna.

A képre kattintva galéria nyílik:

Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Duna rendkívül alacsony vízállás
Galéria: Rendkívül alacsony a Duna vízállása
1/13
Duna rendkívül alacsony vízállás

Mennyire rendkívüli a Duna jelenlegi helyzete?

A mostani 39 centiméteres budapesti vízállás azt jelenti, hogy a folyó történelmi közeli mélységben van a fővárosnál. 

A jelenlegi érték csupán néhány centiméterrel marad el a 2018-ban mért negatív rekordtól, amelyet eddig a legalacsonyabb budapesti vízállásként tartanak számon.

A szakemberek szerint a tartós csapadékhiány és a hosszan elnyúló hőség jelentősen hozzájárul a folyó vízszintjének csökkenéséhez.

Más dunai szakaszokon is rekordközeli az apadás

A rendkívül alacsony vízállás nemcsak Budapesten okoz látványos változásokat. Korábban beszámoltunk arról, hogy Tátnál helyenként teljesen kiszáradt a Duna medre, a korábban vízzel borított területeken repedezett talaj és kövek váltak láthatóvá.

Az aszály Baján is történelmi rekordot eredményezett: a bajai vízmércén a Duna vízállása 26 centiméterre csökkent, ezzel megdöntve az eddigi legalacsonyabb mért értéket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!