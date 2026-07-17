Közel a történelmi rekord, rég nem látott arcát mutatja a Duna a fővárosban – galérián a drámai változás

A tartós aszály következtében rendkívül alacsony a Duna vízállása Budapesten. A fővárosban csütörtök délelőtt 11 órakor 39 centimétert mutatott a vízmérce, ami mindössze 6 centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb, 33 centiméteres értéknél. Ezt a rekordot 2018. október 25-én jegyezték fel számolt be róla az Időkép.
A folyó apadása a főváros több pontján is látványos: a megszokottnál jóval nagyobb partszakaszok kerültek szárazra, a víz visszahúzódásával pedig olyan mederrészek is láthatóvá váltak, amelyeket normál vízállás mellett teljesen ellep a Duna.
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Mennyire rendkívüli a Duna jelenlegi helyzete?
A mostani 39 centiméteres budapesti vízállás azt jelenti, hogy a folyó történelmi közeli mélységben van a fővárosnál.
A jelenlegi érték csupán néhány centiméterrel marad el a 2018-ban mért negatív rekordtól, amelyet eddig a legalacsonyabb budapesti vízállásként tartanak számon.
Más dunai szakaszokon is rekordközeli az apadás
A rendkívül alacsony vízállás nemcsak Budapesten okoz látványos változásokat. Korábban beszámoltunk arról, hogy Tátnál helyenként teljesen kiszáradt a Duna medre, a korábban vízzel borított területeken repedezett talaj és kövek váltak láthatóvá.
Az aszály Baján is történelmi rekordot eredményezett: a bajai vízmércén a Duna vízállása 26 centiméterre csökkent, ezzel megdöntve az eddigi legalacsonyabb mért értéket.
A szakemberek szerint a tartós csapadékhiány és a hosszan elnyúló hőség jelentősen hozzájárul a folyó vízszintjének csökkenéséhez.