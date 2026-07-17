Közel a történelmi rekord, rég nem látott arcát mutatja a Duna a fővárosban – galérián a drámai változás

A tartós aszály következtében rendkívül alacsony a Duna vízállása Budapesten. A fővárosban csütörtök délelőtt 11 órakor 39 centimétert mutatott a vízmérce, ami mindössze 6 centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb, 33 centiméteres értéknél. Ezt a rekordot 2018. október 25-én jegyezték fel számolt be róla az Időkép.

A Duna Budapesten már csak 6 centiméterre van a valaha mért legalacsonyabb vízállástól

Fotó: Markovics Gábor

A folyó apadása a főváros több pontján is látványos: a megszokottnál jóval nagyobb partszakaszok kerültek szárazra, a víz visszahúzódásával pedig olyan mederrészek is láthatóvá váltak, amelyeket normál vízállás mellett teljesen ellep a Duna.

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