Hároméves kislányával a karján merült el a Dunában az apa, csak a gyereket tudták megmenteni

Meghalt egy 31 éves édesapa, aki a lányával a karján ment be a Dunába Ráckevénél a kijelölt strandon. A kislány kapálózását vették észre a parton tartózkodók, a gyermek azt mondogatta, hogy az apja elmerült. A gyermeket ki tudták menteni, az apát azonban nem találták.

A 31 éves férfi kislányával a karján merült el a Dunában - képünk illusztráció

Fotó: Facebook/Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve

A mentők perceken belül megérkeztek, az önkéntesek segítségével fél órán belül a víz alatt megtalálták a férfit is, akit a parton a mentők sikeresen újraélesztettek. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol azonban nem sokkal később meghalt. A rendőrség egyelőre vizsgálja a baleset körülményeit. A híradóban elhangzott, hogy a közösségi médiában és a strandon tartózkodók körében felmerült az a gyanú, hogy a férfi alkoholt fogyaszthatott, sátrukban ugyanis üres alkoholos üvegeket találtak.

A kislánynak nem esett baja, de kivizsgálásra őt is kórházba vitték.

Idén június 30-ig összesen 34-en fulladtak meg Magyarországon a szabad vizekben.