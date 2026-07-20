Lassan gyalog is át lehet kelni a Dunán: drámai fotókon a kiszáradó komáromi folyópart

Meghökkentő változáson ment keresztül a komáromi Spicc környéke: a Duna vízszintje jelentősen visszahúzódott, így olyan területek kerültek felszínre, amelyeket korábban folyamatosan víz borított – írja a KEMMA.

A Duna vízszintje olyan alacsonyra süllyedt, hogy hatalmas homokpadok jelentek meg, a korábban víz alatt álló területeken pedig már növényzet kezdett nőni.

Fotó: Bajcsy Tünde/KEMMA

A Vág és a Duna találkozásánál egyre nagyobb homok- és kavicspadok alakultak ki, a kiszáradt folyómederben pedig már zöld fű és más növények is megjelentek.

Nem csak az idei aszály okozza a problémát

Bár az idei száraz időjárás tovább rontotta a helyzetet, a szakemberek szerint a Duna alacsony vízállása mögött hosszabb ideje tartó folyamatok állnak.

A komáromi Spicc állapota nem egyedi jelenség. Az esztergomi Kis-Dunánál is több helyen előfordul, hogy a korábban vízzel borított részek kiszáradnak, a Táti kőgát környékén pedig hatalmas száraz területek alakultak ki.

Évtizedek óta süllyed a Duna medre

A folyó vízszintjének csökkenésében fontos szerepet játszik a meder süllyedése is. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője korábban arról beszélt, hogy ennek egyik oka a korábbi kavicskitermelés.

A folyóból évtizedeken keresztül jelentős mennyiségű kavicsot termeltek ki, amelyet építőanyagként használtak fel. A szakember szerint ez a folyamat hozzájárult ahhoz, hogy a Duna medre mélyebbé vált. Ez azt eredményezte, hogy a folyó alacsonyabb vízállásai ma már sokkal szélsőségesebben jelentkeznek.

A nagy Duna medrének süllyedése miatt a kisvízszintek is egyre alacsonyabbak. A mellékágak azonban nem mindenhol követték ezt a változást, ezért alacsony vízállás esetén ezek a területek hamarabb kiszáradnak.

A csapadékhiány tovább nehezíti a helyzetet. Korábban a téli hó és a hegyvidéki olvadékvizek nyáron is folyamatos utánpótlást biztosítottak a folyónak, ám ez az elmúlt években egyre kevésbé jellemző.

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