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duna

Sivataggá változott a Duna egy szakasza, apokaliptikus képek készültek – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A rendkívüli aszály miatt több hazai folyó is történelmi mélypontra került. A Duna Tátnál olyan alacsony vízállást mutat, hogy helyenként a meder teljesen kiszáradt, a táj pedig inkább egy sivatagra emlékeztet.
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dunatáti kőgátaszályvíz

Az idei nyár rendkívüli aszálya látványos nyomokat hagyott Magyarország folyóin, különösen a Duna egyes szakaszain. A Táti kőgát, hivatalos nevén a Kis-Duna Gát környékén a víz annyira visszahúzódott, hogy a korábban víz borította meder ma már száraz, poros területként tárul a látogatók elé – írja a KEMMA.

Duna: megdöbbentő látvány a Táti kőgátnál, szinte teljesen kiszáradt a meder
Duna: megdöbbentő látvány a Táti kőgátnál, szinte teljesen kiszáradt a meder 
Fotó: Wierl Ádám / kemma.hu

Július közepére a csapadékhiány és a tartós hőség miatt a folyó vízszintje jelentősen lecsökkent.

A Tátnál található szakaszon a víz csak a távolban látható, miközben a mederben kiszáradt kövek, repedezett talaj és elszórt uszadékfák jelzik, hogy nem is olyan régen még itt hömpölygött a folyó.

A szakemberek szerint azonban nem kizárólag az idei aszály áll a háttérben. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Duna medre az elmúlt évtizedekben természetes folyamatok és emberi beavatkozások miatt is jelentősen átalakult.

A múltban nagy mennyiségű folyami kavicsot termeltek ki a mederből, ami hosszú távon befolyásolta a hordalék természetes mozgását. A galériát megtekintheti a KEMMA oldalán.

Negatív rekordot döntött a Duna vízállása

Újabb negatív rekord dőlt meg az elképesztő aszálynak köszönhetően hazai vizeink tekintetében. Július 16-án  hajnalban 4:00 órakor Baja híroldalának közlése szerint csupán 26 centiméterre csökkent a Duna vízállása a bajai vízmércén, ezzel megdöntve a valaha mért legkisebb vízállás rekordját. 

 

 

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