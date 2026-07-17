Sivataggá változott a Duna egy szakasza, apokaliptikus képek készültek – videó

Az idei nyár rendkívüli aszálya látványos nyomokat hagyott Magyarország folyóin, különösen a Duna egyes szakaszain. A Táti kőgát, hivatalos nevén a Kis-Duna Gát környékén a víz annyira visszahúzódott, hogy a korábban víz borította meder ma már száraz, poros területként tárul a látogatók elé – írja a KEMMA.

Duna: megdöbbentő látvány a Táti kőgátnál, szinte teljesen kiszáradt a meder

Fotó: Wierl Ádám / kemma.hu

Július közepére a csapadékhiány és a tartós hőség miatt a folyó vízszintje jelentősen lecsökkent.

A Tátnál található szakaszon a víz csak a távolban látható, miközben a mederben kiszáradt kövek, repedezett talaj és elszórt uszadékfák jelzik, hogy nem is olyan régen még itt hömpölygött a folyó.

A szakemberek szerint azonban nem kizárólag az idei aszály áll a háttérben. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Duna medre az elmúlt évtizedekben természetes folyamatok és emberi beavatkozások miatt is jelentősen átalakult.

A múltban nagy mennyiségű folyami kavicsot termeltek ki a mederből, ami hosszú távon befolyásolta a hordalék természetes mozgását. A galériát megtekintheti a KEMMA oldalán.