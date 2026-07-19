Segélykiáltás hallatszott a Dunából, egy nő magatehetetlenül sodródott

Ma hajnalban egy járókelő figyelt fel egy Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült.

A Dunában elmerült nőt összefogással mentették meg

Fotó: Országos Mentőszolgálat

Így zajlott a mentés a Dunából

A gyorsan helyszínre érkező Vízirendészet és a Központi Rohamkocsi bajtársai összehangolt keresésbe kezdtek. A rendőrök vízijárművel vizsgálták a Dunát, miközben bajtársaink a rakparton haladva, keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt. A közös kutatás végül szinte hihetetlen módon eredményre vezetett: sikerült beazonosítani a Dunában sodródó, életjelek nélküli nőt. A Vízirendészet munkatársai a fedélzetre húzták, majd azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben a legközelebbi kikötő felé indultak.

- írja az Országos Mentőszolgálat.

A mentőegység és a vízirendészet szinte egyszerre érkezett a kikötőbe, ahol emelt szinten folytatták az életmentést, a rendőrök pedig végig segítették az ellátást. A közös küzdelem végül sikerre vezetett: a nőt stabil keringéssel, lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon.

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