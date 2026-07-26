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Budapest

Uszodák, hidroplánok, teraszok: el sem hiszed, milyen élet volt a Duna fővárosi szakaszán egykor – retró galéria

27 perce
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Képek a múltból. A Duna a második világháború előtt több volt, mint egyszerű folyó: a városi élet egyik jelentős csomópontja.
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Budapestfővárosretró

Noha manapság elsősorban az aszányhelyzet miatt kerül a hírekbe a Duna – történelmi mélységhez közelít a vízállás Budapestnél –, ha nagyobb távlatokban gondolkodunk, akkor is elsősorban a hajózás jut róla eszünkbe. Kevesen tudják azonban, hogy a folyó egész más arcát mutatta a második világháborúig a fővárosnál: a budapestiek tisztálkodásra és nyári kikapcsolódársa egyaránt használták. A városi fürdőzés legális volt, a folyópart pedig nyüzsgő közösségi térként funkcionált. 

Sokkal nagyobb élet volt a Duna fővárosi szakaszán egykor, mint azt manapság gondolnánk
Sokkal nagyobb élet volt a Duna fővárosi szakaszán egykor, mint azt manapság gondolnánk
fotó: Fortepan

A Dunában a XIX. századtól kezdve sokan fürödtek, sőt, 1910-től májustól szeptemberig időszakos fauszodák is kerültek a folyóra, Dunába helyezett medencékkel, kabinsorral, fürdőkosarakkal és pihenőterekkel. Ezek a II. világháborút követően, a megnövekedett hajóforgalom és a romló vízminőség miatt tűntek el – írja összefoglalójában a Heti Fortepan oldala. De nem csak a fürdők miatt volt különleges a Duna a XX. század első felében: hidroplánok szálltak fel rendszeresen a folyóról a mai Szabadság híd (akkor még Ferenc József híd) közeléből, hogy sétarepülésre vigyék az arra vágyókat, vagy épp a Budapest–Siófok utat tegyék meg.

Retró galéria: ilyen élet volt a Duna fővárosi szakaszán egykor

Az alábbi képre kattintva lehet végignézni galériánkat, mely felfedi a Duna fővárosi szakaszának egykor volt nyüzsgő életét:

Galéria: Dunai fürdők, teraszok, hidroplánok: amikor a folyó még nem csak a hajóké volt
Fotó: Fortepan
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A Kék Duna terasz a Széchenyi Lánchídról nézve

 

 

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