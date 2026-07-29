Kiadta a figyelmeztetést a Fővárosi Vízművek: Tilos a Duna szabaddá vált mederszakaszaira menni

Tilos a Duna szabaddá vált mederszakaszaira menni a ivóvízbázis védelme érdekében - figyelmeztetett a Fővárosi Vízművek Zrt. az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Tilos a Duna szabaddá vált mederszakaszaira menni

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Tilos a Duna szabaddá vált mederszakaszaira menni

A rekordalacsony dunai vízállás miatt szabaddá vált meder "nem kirándulóhely, kérjük, tartsák távol magukat a vízbázisvédelmi területektől!" - áll a közleményben. Közölték: jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis-védelmi területeket érintő mederszakaszokra.

A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna-medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. A vízbázisok védelme több mint kétmillió ember biztonságos ivóvízellátásának alapvető feltétele.

A vízbázisok sérülékenyek, a kritikus infrastruktúra részét képezik, ezért kiemelt védelem alatt állnak. Az ilyen területeken történő jogosulatlan tartózkodás veszélyeztetheti az ivóvízbázisok biztonságát

- közölték.

A Fővárosi Vízművek jogszabályi kötelezettsége a vízbázisok védelme. A védőövezetekre vonatkozó előírások megsértését a társaság köteles jelezni az illetékes hatóságoknak, és kezdeményezni a szükséges intézkedéseket - írták.