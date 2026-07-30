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Most jött: teljesen leáll a paksi erőmű

duna

Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából - galéria!

1 órája
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Meglepő dolgok kerülnek elő az apadó folyókból. Érd határában például bombákat találtak a Duna partján, de egy 13 évvel ezelőtt eltűnt autó roncsaira is rábukkantak.
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dunatiszaalacsony vízszint

Rekordalacsony szintre süllyedt a Duna vízállása. Mindamellett, hogy az alacsony vízszint miatt akár már ma teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet, igen különös dolgokra is sikerült rábukkanni.

duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából /  Fotó: Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság

Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából

A napokban Érd határában bombákat találtak a Duna partján, amelyről a polgármester, Csőzik László számolt be a közösségi oldalán, míg Szobnál egy autóroncsra figyeltek fel. Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság bejegyzése szerint a búvárok megkötötték a járművet, ami aztán a műszaki mentő csörlőjével ki lett vontatva a partra, majd átadták a rendőrségnek. Később egy kommentelő megjegyezte, a kocsi az övé lehet, amelynek 13 évvel ezelőtt veszett nyoma, de mostanáig semmilyen előrelépés nem történt az ügyben. Hasonló a helyzet a Tisza esetében, miután egy szobányi méretű apró sziget bukkant ki a folyóból Szolnokon.

Mutatjuk az erről készült galériánkat!

duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
Galéria: Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából
Fotó: Karcag Televízió, mhzrinyi.hu, Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság, Slivo Pole Municipality
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Ősi mamutmaradványok kerültek elő a Duna bulgáriai szakaszán, Rjahovo falu közelében a rekoralacsony vízállás miatt. Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat csontjait egy helyi lakos fedezte fel.

 

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