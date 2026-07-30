Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából - galéria!

Rekordalacsony szintre süllyedt a Duna vízállása. Mindamellett, hogy az alacsony vízszint miatt akár már ma teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet, igen különös dolgokra is sikerült rábukkanni.

Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából / Fotó: Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság

Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából

A napokban Érd határában bombákat találtak a Duna partján, amelyről a polgármester, Csőzik László számolt be a közösségi oldalán, míg Szobnál egy autóroncsra figyeltek fel. Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság bejegyzése szerint a búvárok megkötötték a járművet, ami aztán a műszaki mentő csörlőjével ki lett vontatva a partra, majd átadták a rendőrségnek. Később egy kommentelő megjegyezte, a kocsi az övé lehet, amelynek 13 évvel ezelőtt veszett nyoma, de mostanáig semmilyen előrelépés nem történt az ügyben. Hasonló a helyzet a Tisza esetében, miután egy szobányi méretű apró sziget bukkant ki a folyóból Szolnokon.

Mutatjuk az erről készült galériánkat!