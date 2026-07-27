Kritikusan alacsony a Duna vízállása Budapesten, egy szomorú rekord is megdőlhet

Az elmúlt időszakban többször is beszámoltunk arról, ahogy a hőség miatt rendkívül alacsonyra csökkent több magyarországi folyó és tó vízszintje, ami már a vízi közlekedésben és az áruszállításban is fennakadásokat okoz. Különösen alacsony vízállást mérnek a Dunán, valamint a Tiszán: mindkét folyón akadnak olyan szakaszok, ahol a vízszint rendkívüli mélységbe süllyedt. Az Index szerint ráadásul a valaha mért legalacsonyabb szintre is süllyedhet kedden a Duna vízállása a fővárosban. A Hydroinfo azt írja, a budapesti szakaszon 35 centiméteres vízszint várható, az előrejelzés azonban plusz-mínusz 7 centiméteres eltéréssel számol, így könnyen megdőlhet a korábbi rekord.

Kritikusan alacsony a Duna vízállása Budapesten / Fotó: ORIGÓ

Kritikusan alacsony a Duna vízállása Budapesten

A jelenlegi negatív csúcsot 2018. október 25-én mérték: akkor 33 centiméterig apadt a folyó Budapestnél.

Javulásra egyelőre nem lehet számítani: a dunai vízgyűjtő területeken a következő hat napban nem várható jelentős csapadék, ezért a vízszint emelkedése sem valószínű a közeljövőben. Az alacsony vízállás ráadásul már most érezteti a hatását a hajóforgalomban: a Dunának több olyan szakasza van, ahol sem a teher-, sem a személyszállító hajók nem tudnak továbbhaladni, a fővárosi szakaszon pedig korlátozásokat vezettek be.

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt egyébként különleges és veszélyes leletek kerültek elő Kelet-Horvátországban. A Nova TV beszámolója szerint Kiskőszeg (Batina) közelében egy második világháborús légibombát, Apátinál (Opatovac) pedig egy csaknem száz éve elsüllyedt hajó roncsát fedezték fel. A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!

Az elmúlt egy hétben minden nap előfordult némi csapadék valahol az országban, vasárnap többfelé is esett. Számottevő, 10 mm-t meghaladó mennyiség azonban csak nagyon kis területen hullott, hazánk túlnyomó részén a 2 mm-t sem érte el a mögöttünk álló egy hét csapadékösszege - írja a HungaroMet, ahol részletesebben is szemügyre veheted az aszályhelyzetet.

