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Újabb rendkívüli intézkedés a Paksi Atomerőműben a Duna alacsony vízállása miatt

duna

Rendkívüli látvány a Dunán: a kiszáradt mederben tekert Budapesttől Vácig a Kerékpárosklub elnöke

42 perce
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A rekordalacsony dunai vízállás miatt olyan szakaszok is járhatóvá váltak, amelyeket normál esetben víz borít. Ezt használta ki Kürti Gábor Dezső, a Magyar Kerékpárosklub elnöke is, aki Budapesttől egészen Vácig a kiszáradt mederben kerékpározott, és különleges élményeiről Facebook-bejegyzésben számolt be.
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Kürti Gábor Dezső Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a rekordalacsony dunai vízállás miatt Budapesttől Vácig a kiszáradt mederben tudott kerékpározni. 

Rekordalacsony dunai vízállás: a kiszáradt mederben tekert Budapesttől Vácig a Kerékpárosklub elnöke
Rekordalacsony dunai vízállás: a kiszáradt mederben tekert Budapesttől Vácig a Kerékpárosklub elnöke  Fotó: ORIGO

Rekordalacsony dunai vízállás: a kiszáradt mederben tekert Budapesttől Vácig a Kerékpárosklub elnöke 

A Magyar Kerékpárosklub elnöke hozzátette:

A Velencei tó rekordvizes átsétálásakor már tervezgettem ezt, de a dunai vízszintrekordot akkor még őszre vártam. Reggel meglepve néztem a vízügyi oldalon a váratlan szintesést. Bringával mentem munkába, és 16.30-körül indultam az irodából az új expedícióra.

Kürti bejegyzésében arról is írt, hogy eredetileg nem tudta, meddig jut majd a kiszáradt mederben, de azt tűzte ki célul, hogy ha lehetséges, egészen a váci kompig tekerjen, vagyis addig a pontig, ahonnan két héttel korábban Nagymarosról leúszott.

Mint arról az Origo is beszámolt, mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán a rendkívül alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége szintén áll, néhány jármű pedig csak jelentősen csökkentett rakománnyal tud továbbhaladni. Emellett a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én minden korábbi rekordot megdöntött a Duna alacsony vízállása Paksnál. A folyó szintje mínusz 106 centiméterre csökkent, ami miatt a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét mérsékelni kellett.

A rekordalacsony Dunáról készült galériánkat a fotóra kattintva nézheted meg: 

20260716 Budapest, Nagy hatással van hazai vizeinkre az aszály. Utoljára 2018-ban volt minimum ennyire alacsony a vízállás, de még ez is megdőlt július 16-án hajnalban. Fotó:MEDIAWORKS
20260716 Budapest, Nagy hatással van hazai vizeinkre az aszály. Utoljára 2018-ban volt minimum ennyire alacsony a vízállás, de még ez is megdőlt július 16-án hajnalban. Fotó:MEDIAWORKS
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Szentendrei-Duna, Szentendrei-Duna-ág, apály, alacsony vízállás, szárazság, aszály kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
kiszáradt a Duna, alacsony vízállás, dolgok a vízből
Galéria: Rekordalacsony a Duna Budapestnél
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Rekordalacsony a Duna Budapestnél

 

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