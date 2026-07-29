Rendkívüli látvány a Dunán: a kiszáradt mederben tekert Budapesttől Vácig a Kerékpárosklub elnöke

Kürti Gábor Dezső Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a rekordalacsony dunai vízállás miatt Budapesttől Vácig a kiszáradt mederben tudott kerékpározni.

Rekordalacsony dunai vízállás: a kiszáradt mederben tekert Budapesttől Vácig a Kerékpárosklub elnöke Fotó: ORIGO

Rekordalacsony dunai vízállás: a kiszáradt mederben tekert Budapesttől Vácig a Kerékpárosklub elnöke

A Magyar Kerékpárosklub elnöke hozzátette:

A Velencei tó rekordvizes átsétálásakor már tervezgettem ezt, de a dunai vízszintrekordot akkor még őszre vártam. Reggel meglepve néztem a vízügyi oldalon a váratlan szintesést. Bringával mentem munkába, és 16.30-körül indultam az irodából az új expedícióra.

Kürti bejegyzésében arról is írt, hogy eredetileg nem tudta, meddig jut majd a kiszáradt mederben, de azt tűzte ki célul, hogy ha lehetséges, egészen a váci kompig tekerjen, vagyis addig a pontig, ahonnan két héttel korábban Nagymarosról leúszott.

Mint arról az Origo is beszámolt, mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán a rendkívül alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége szintén áll, néhány jármű pedig csak jelentősen csökkentett rakománnyal tud továbbhaladni. Emellett a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én minden korábbi rekordot megdöntött a Duna alacsony vízállása Paksnál. A folyó szintje mínusz 106 centiméterre csökkent, ami miatt a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét mérsékelni kellett.

A rekordalacsony Dunáról készült galériánkat a fotóra kattintva nézheted meg: