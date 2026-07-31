Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Leáll a paksi atomerőmű, Magyar Péter a helyszínen tart tájékoztatót – élőben az Origón

Semmelweis Egyetem

Vírusos e-maileket küldenek csalók a Semmelweis Egyetem nevében, ne nyissa meg őket!

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vírusos leveleket küldenek csalók a Semmelweis Egyetem nevében. A „Megrendelésszám: 4110588461” tárgyú e-maileket ne nyissák meg, ha pedig megnyitották, véletlenül se kattintsanak a benne lévő hivatkozásokra, csatolt fájlokra!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Semmelweis Egyetemcsalásátverés

Több ezer hamisított, vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek július 30-án a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. Az e-mailek feladójaként valótlanul a „Semmelweis Egyetem Élettani Intézet Gazdasági Iroda” megnevezést tüntették fel. Az üzenetek látszólag az elettan.gazdasagi@semmelweis.hu-ról érkeztek, az egyetem hálózatában azonban ilyen e-mail cím nincs.

hacker, csalás, e-mail, internet, számítógép
Vírusos e-maileket küldtek ki a csalók a Semmelweis Egyetem nevében, ne nyissa meg őket!
Fotó: Pixabay

A megtévesztő levél tárgya: „Megrendelésszám: 4110588461”.

A Semmelweis Egyetem azt kéri a címzettektől, hogy senki ne nyissa meg ezeket a leveleket, a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra pedig véletlenül se kattintsanak, az üzenetet inkább azonnal töröljék a postafiókjukból.

A kiküldés az egyetemi infrastruktúrától teljesen független hálózatból történt. A Semmelweis Egyetem belső informatikai rendszereit nem érte adatvédelmi incidens és illetéktelen behatolás sem történt – írták a közleményükben. Az ügyet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vizsgálja.

A mesterséges intelligencia mostantól hozzáfér a privát e-mailjeihez is

A Google új funkciója lehetővé teszi, hogy az AI a Gmailben található információk között is keressen. A mesterséges intelligencia mostantól nemcsak a Drive-fájlokat és mappákat, hanem az e-maileket is képes felhasználni válaszadáskor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!