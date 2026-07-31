Vírusos e-maileket küldenek csalók a Semmelweis Egyetem nevében, ne nyissa meg őket!

Több ezer hamisított, vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek július 30-án a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. Az e-mailek feladójaként valótlanul a „Semmelweis Egyetem Élettani Intézet Gazdasági Iroda” megnevezést tüntették fel. Az üzenetek látszólag az elettan.gazdasagi@semmelweis.hu-ról érkeztek, az egyetem hálózatában azonban ilyen e-mail cím nincs.

Vírusos e-maileket küldtek ki a csalók a Semmelweis Egyetem nevében, ne nyissa meg őket!

Fotó: Pixabay

A megtévesztő levél tárgya: „Megrendelésszám: 4110588461”.

A Semmelweis Egyetem azt kéri a címzettektől, hogy senki ne nyissa meg ezeket a leveleket, a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra pedig véletlenül se kattintsanak, az üzenetet inkább azonnal töröljék a postafiókjukból.

A kiküldés az egyetemi infrastruktúrától teljesen független hálózatból történt. A Semmelweis Egyetem belső informatikai rendszereit nem érte adatvédelmi incidens és illetéktelen behatolás sem történt – írták a közleményükben. Az ügyet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vizsgálja.

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