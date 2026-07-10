33 éve történt a tragédia: szörnyű balesetben halt meg az Edda fiatal gitárosa

Július 10-én lesz 33 éve, hogy tragikus balesetben meghalt Kun Péter, az Edda Művek fiatal gitárosa. A zenész mindössze 25 éves volt, amikor 1993. július 10-én hajnalban életét vesztette Velencénél.

33 éve halt meg Kun Péter, az Edda fiatal gitárosa – motorbalesetben vesztette életét Fotó: Készítette: FOTO:FORTEPAN / Urbán Tamás, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=155622986

33 éve halt meg Kun Péter, az Edda fiatal gitárosa

Kun Péter 1967. október 29-én született Pusztaszabolcson. A magyar rockrajongók Kunosként ismerték, és sokan ma is az Edda egyik legtehetségesebb, túl korán elveszített gitárosaként emlékeznek rá. Fiatalon került a zenekar közelébe, de rövid idő alatt is erős nyomot hagyott maga után: energikus játéka, színpadi jelenléte és lendülete miatt gyorsan megszerették a rajongók – derül ki a magyar Wikipédia róla szóló szócikkéből.

Halála az Edda történetének egyik legfájdalmasabb tragédiája lett. A zenekar 1993 júliusában Agárdon tartotta táborát, amikor a fiatal gitáros hajnalban motorra ült. Velencénél, a 7-es főút közelében halálos közlekedési balesetet szenvedett.

A hír megrázta a zenekart és a rajongókat is, hiszen Kun Péter pályája akkor szakadt félbe, amikor még rengeteg lehetőség állt előtte – írja az ATEMPO.sk.

A baleset helyszíne később emlékhellyé vált. A rajongók azóta is felkeresik, virágot visznek, gyertyát gyújtanak, és így őrzik a fiatalon meghalt zenész emlékét. Kun Péter alakja nemcsak a magyar rockzene történetében maradt meg, hanem az Edda közösségének emlékezetében is.

A zenekar a Lelkünkből című dallal is emléket állított neki, amely sokak számára azóta is Kunos tragikus halálához kapcsolódik – olvasható az albomról szóló Wikipédia bejegyzésben.

Címlapi képen az Edda egy 2007-es koncerten, már Kun Péter nélkül. Forrás: Készítette: Original uploader was Pupika at hu.wikipedia - Transferred from hu.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5977112