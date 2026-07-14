Beteg kisfiúnak gyűjtöttek az EFOTT-on, közben meglopták őket

Az EFOTT Fesztiválon Balázs Attila és Hamvai PG egy ritka genetikai betegséggel élő kisfiú kezelésére gyűjtött. Az eredményt a Magyar Rekordszövetség bejegyezte, majd továbbította a Guinness World Records bírálóinak, a rendezvény után azonban több értékes technikai eszköznek nyoma veszett.

Meglopták az EFOTT-on jótékonykodó rekordereket, akik egy súlyos betegségben szenvedő kisfiúnak gyűjtöttek (A képen Hamvai PG és Balázs Attila) Forrás: Royal Event Kft. sajtóközleménye

Meglopták az EFOTT-on jótékonykodó rekordereket

Balázs Attila világbajnoki második helyezett pizzaiolo és Hamvai PG lemezlovas az EFOTT Fesztiválon 50 órán keresztül sütött pizzát és szolgáltatta a zenét. A teljesítményt a Magyar Rekordszövetség magyar rekordként bejegyezte, az eredményt pedig továbbították a Guinness World Records bírálóihoz.

Egy beteg kisfiú kezelésére gyűjtöttek

Az akció célja egy ritka genetikai betegséggel élő ötéves kisfiú, Levi támogatása volt. A pizzákból származó bevételt a Levi Apró Csodái Alapítvány kapja, hogy hozzájáruljanak a gyermek kezeléseihez.

A csapat emellett több mint ötszáz pizzát juttatott el idősek otthonaiba, gyermekotthonokba, gondozóházakba és tűzoltóknak. A rendezvény támogatók segítségével valósult meg, a szervezők és a résztvevők nem szereztek belőle bevételt. A szükséges alapanyagokat, valamint a színpad-, hang- és fénytechnikát cégek és magánszemélyek ajánlották fel.

Ellopták a hang- és fénytechnikai eszközöket

A bontásra érkező munkatársak később üresen találták a színpadot. Eltűnt a keverőpult, több lámpa, egy monitorláda, hangfalak és más felszerelések is.

Az EFOTT szervezői először azt ellenőrizték, hogy valamelyik bontást végző cég tévedésből vitte-e el az eszközöket, de azok nem kerültek elő. A technikát biztosító vállalkozás tulajdonosa ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Balázs Attila és Hamvai PG azt kérte, hogy az eltulajdonított felszereléseket szolgáltassák vissza, mert a kár végső soron a beteg kisfiú támogatására szánt összeget csökkenti – derül ki a Royal Event Kft. sajtóközleményéből.

Egyeseknek semmi se szent? Down-szindrómás kisfiútól lopott a tolvaj

Felháborodást váltott ki Los Angelesben, hogy ellopták egy 9 éves, Down-szindrómával és autizmussal élő kisfiú adaptív triciklijét. A háromkerekű Jack számára nem játék volt, hanem az önálló és biztonságos közlekedés egyik legfontosabb eszköze. A lopás hírére a környékbeli családok összefogtak, hogy adományokból pótolják az elvitt járművet.