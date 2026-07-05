Garázsból indultak, most már Bécset is meghódítanák – magyar házaspár épített sikeres szemüvegmárkát

A házaspár szerint szemüveget választani csakis próbálgatással lehet. Számtalanszor tapasztalták, hogy hiába mondja az ökölszabály, hogy például kerek archoz szögletes forma illik, sokkal fontosabb, hogy a szemüveg passzoljon a viselőjéhez.

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„Az első pár száz darab viselhetetlen volt”

Arnold 12 évvel ezelőtt indította el a vállalkozását. Az ötlet abból született, hogy nem talált magának olyan napszemüveget, amilyet szeretett volna, és végül arra adta a fejét, hogy saját kezűleg készíti el az áhított darabot.

– Korábban volt egy másik vállalkozásom, ami aránylag sok szabadidőt biztosított – meséli Arnold a Fanny magazinnak. - Közgazdász létem ellenére mindig is érdekelt az alkotás. Úgy éreztem, hogy valami olyat kéne csinálni, amiben szép tárgyakat hozok létre. Volt több opció, végül a napszemüveg lett a befutó. Szó szerint úgy kell elképzelni, hogy apám garázsában kezdtem el szemüvegeket készíteni, akkor még fából, rétegelt lemezből. Az első száz darab borzalmas lett. Tapasztalati úton tanultam ki a szakmát. Akkor még nem volt elérhető ennyi online tudás. Ma már hónapokat lehetne megspórolni. Úgy voltam vele, hogy tudtam, hogy meg lehet valósítani, amit szeretnék, innentől kezdve csak rajtam múlt, hogy ez mikor fog sikerülni. Már nem emlékszem, hogy hány századik darab lett viselhető. Kezdetben a családtagoknak, barátoknak gyártottam, utána budapesti designer shopok árulták a szemüvegeimet, később pedig már optikák is rendeltek tőlem. Magyarországon nem sok szemüvegkeretet gyártó cég van, így rájöttem, hogy erre lehet piacot építeni. Maga a Thinwood, ahol egyénre szabott kereteket gyártunk, 2020-ban indult el. Szerettünk volna kompromisszummentes választást biztosítani ezen a téren, ami szerintem ma, Magyarországon egyedül nálunk érhető el. Anyagok tekintetében is folyamatos a fejlesztés, változás.

„Megszerettem szemüvegesnek lenni”

Arnold felesége, Zsófi hét évvel ezelőtt csatlakozott a vállalkozáshoz, hozzá főleg a sales, a PR, a marketing tartozik.

– Én is közgazdász vagyok, a vállalkozásfejlesztés mesterszakon ismerkedtünk meg a férjemmel – veszi át a szót Zsófi. Amikor a képzésen prezentálni kellett egy ötletet, Arnold a szemüvegeket választotta. Amikor pedig később, a suli után randizni kezdtünk, párszor elejtette ezt a témakört. Emlékszem, hogy mondtam neki, hogy most már találhatna jobb csajozós dumát, de kiderült, hogy tényleg komolyan gondolja az ötletet. 2019-ben házasodtunk össze és abban az évben felmondtam az utolsó munkahelyemen, azóta együtt visszük a vállalkozást. Mindig azon viccelődünk, hogy én vagyok a márka legjobb reklámarca, mert reggelenként az adott szettemhez választok szemüvegkeretet. Nagyon gyakran megszólítanak az utcán, boltban, megdicsérik a szemüvegemet, és vannak, akik meg is kérdezik, hogy honnan van. Érdekes, de régen én kontaktlencsés voltam, mert nehezek voltak a keretek. Amióta van Arnold, ez nem probléma, mert a szemüvegeink egyik lényege, hogy minél könnyebbek, viselhetőbbek legyenek. Azóta sokkal jobban szeretek szemüveges lenni. Azt szoktam mondani, hogy Arnold a művészlélek, ő az, aki álmodozik, én pedig picit visszahúzom a földre, és segítek behatározni, hogy mi az, ami reálisan megvalósítható abból a rengeteg dologból, amit szeretne. Most például a következő nagy tervünk az, hogy külföld felé is nyissunk, az első helyszínnek Bécset választottuk.