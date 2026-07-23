Súlyos kiadással szembesülhetnek a sikeres felvételi után a családok

Egy egyetemista albérlet havi díja Budapesten és Debrecenben elérheti a 250 ezer forintot. A zenga.hu elemzése azt is megvizsgálta, mely városokban érheti meg inkább lakást vásárolni a diák számára.

A felvételi ponthatárok után megindul a lakáskeresés. Egy egyetemista albérlet Budapesten vagy Debrecenben havi 180–250 ezer forintba is kerülhet. Forrás: zenga.hu

Izgatottan várják a felvételizők a ma estét, amikor kiderül, ki melyik egyetemre jutott be. A sikeres felvételi azonban sok családban csak az első lépés, hiszen másnap már azt kell kitalálni, hol fog lakni a diák szeptembertől. Akinek nem jut kollégiumi férőhely, annak albérletet kell keresnie, ami sok esetben a család költségvetésének legnagyobb tétele. A zenga.hu friss elemzése azt vizsgálta meg, hogy a jövedelmekhez képest mekkora terhet jelent egy egyetemista lakhatása, illetve mikor érdemes elgondolkodni azon, hogy a bérlés helyett inkább lakást vásároljon a család.

Egy budapesti vagy debreceni egyetemre felvett gólya számára ma már teljesen reális forgatókönyv, hogy egy átlagos bérleményért havi 180-250 ezer forintot kell fizetni. Ha a szülők állják az albérletet, ez a magyar nettó mediánkereset 41-57 százalékát is felemésztheti. A többi vidéki egyetemvárosban kedvezőbb a helyzet, de a kisebb lakásokért ott is 120-180 ezer forint közötti bérleti díjakkal kell számolni, ami még mindig a mediánjövedelem 28-41 százalékának felel meg.

Éppen ezért sok hallgató választja azt a megoldást, hogy nem egyedül, hanem két-három barátjával bérel egy nagyobb lakást. Egy háromszobás lakás havi költsége így többfelé oszlik, ami sok esetben jóval kedvezőbb, mint egy önálló garzon fenntartása – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Megéri lakást vásárolni egyetemista gyerekünknek?

Felmerülhet azonban az is, hogy ha a család rendelkezik megfelelő önerővel, vajon nem éri-e meg inkább lakást vásárolni.

Bár az önerő összege miatt ez sokak számára csak elméleti lehetőség, azoknak, akik hosszabb távon gondolkodnak és anyagi lehetőségük is engedi, érdemes számolni vele.

Egy saját lakás esetében a havi kiadás nem csupán lakhatási költség, hanem egy olyan befektetés is lehet, amelynek értéke hosszú távon megmarad, sőt akár növekedhet is. Az egyetem befejezése után a lakás továbbadható, kiadható egy következő diáknak vagy a gyerek első saját otthonaként is szolgálhat.