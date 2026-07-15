Gyémántgyűrűt és aranyláncot lophattak le egy magatehetetlen idős nőről a Péterfy kórházban

Újabb ékszerlopás történhetett a Péterfy kórházban, ahol egy 80 éves, magatehetetlen nő gyémántköves aranygyűrűje, jegygyűrűje és aranynyaklánca tűnt el. A rendőrség több hasonló kórházi lopás ügyében nyomoz, és korábban felfüggesztett eljárásokat is újranyitott.

Újabb ékszerlopás történhetett a Péterfy kórházban: egy magatehetetlen idős nő gyémántgyűrűje, aranygyűrűje és aranynyaklánca tűnt el (a kép illusztráció)

Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Több ékszerlopás is történt a Péterfy kórházban – magatehetetlen idős nő az áldozatok között

Egy 80 éves, magatehetetlen nő két aranygyűrűje és aranynyaklánca tűnt el, miután július 9-én sztrók gyanújával beszállították a Péterfy Sándor Utcai Kórház Alsó erdősori részlegére.

Az egyik gyűrűben gyémántkő volt, a nyakláncon pedig aranymedál lógott.

A nő lánya délután, a látogatáskor vette észre, hogy az ékszerek hiányoznak. Az idősotthon szerint az asszony még viselte őket, amikor a mentők elvitték. A nő nem volt magánál, ezért nem dönthetett arról, hogy értékeit letétbe helyezik-e.

Több beteget is meglophattak

A család eleinte nem tett feljelentést, mert azt hitték, az ékszerek elvesztek. Később a Blikkből értesültek arról, hogy a rendőrség több hasonló ügyben is nyomoz a kórházban.

Korábban egy férfi azt állította, hogy álmában húzták le az ujjáról családi örökségként viselt arany pecsétgyűrűjét. A kórterme a nővérpulttal szemben volt, az ajtó pedig nyitva állt.

Újranyitották a korábbi ügyeket

A Budapesti Rendőr-főkapitányság ismeretlen tettes ellen nyomoz. Több korábban felfüggesztett eljárást is újranyitottak.

A kórház szerint a betegek visszautasították értékeik letétbe helyezését, ezért az intézmény nem vállal felelősséget az eltűnt ékszerekért.

A kórház azt közölte, minden bejelentést kivizsgálnak, és együttműködnek a hatóságokkal – írja a Blikk.

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