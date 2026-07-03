Megszavazták: ebben a magyar városban nem lesznek elektromos rollerek

Hivatalos megkeresés érkezett egy szolgáltatótól a komáromi önkormányzathoz, miszerint szeretne közösségi elektromos rollereket telepíteni a városba. A hálózat kiépítéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges, így a városvezetés először a helyiek véleményét kérte ki. Egy online szavazás hamar el is döntötte a kérdést: a komáromiak többsége nem szeretné a bérelhető eszközöket - írja a Kemma.

Komáromban az elektromos rollerek ellen szavaztak

Fotó: Mirkó István /

A komáromiak véleményét kértük a város közösségi oldalán, ahol elég nagy többséggel úgy döntöttek a helyiek, hogy a jelenlegi helyzetben nem szeretnének közösségi elektromos rollerbérlési lehetőséget Komáromban. Úgy gondolom, ezt a döntést akceptálnunk kell

– mondta dr. Molnár Attila polgármester.

A KRESZ-módosításig biztosan nem lesznek elektromos rollerek

A lakossági véleményen kívül amiatt is született ez a döntés, mert jelenleg még nem egyértelmű az elektromos rollerek közlekedésére vonatkozó szabályozás.

Várjuk meg az új KRESZ rendelkezéseit, hogy milyen módon fogja szabályozni az elektromos rollerek közlekedését. Ha ez a mostani, kissé kaotikus helyzet rendeződik, és kialakul egy átlátható szabályrendszer, akkor vissza lehet térni erre a kérdésre

– mondta a polgármester.

A város ekkor majd ismét kikéri a komáromiak véleményét, és csak ezt követően határoznak a bevezetésről, szóval a jelenlegi döntés nem végleges tiltás.

Rengeteg az elektromos roller-baleset

Nagyon sok baleset történik az elektromos rollert használók között. Az elmúlt hetekben például egy száguldozó rolleres letarolt egy biciklist a zebrán, melyről videó is készült.