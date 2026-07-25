Életmentés az autópályán: eszméletét vesztette egy idős férfi a volán mögött

Figyelmes autósok mentették meg egy idős férfi életét egy forgalmas, magyarországi autópálya-szakaszon. Az út szélén álló járműben eszméletét vesztett sofőrt az arra járók emelték ki a kocsiból, a gyors bejelentésnek és a mentősök szakszerű ellátásának köszönhetően sikerrel zárult az életmentés.

Sikerrel zárult az életmentés (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Sikerrel zárult az életmentés az autópályán

A múlt héten egy forgalmas autópálya-szakaszhoz riasztották az Országos Mentőszolgálat munkatársait, ahol több autós is felfigyelt egy autóra, ami egy forgalomtól elzárt felújítási területen állt félre. A volán mögött egy 70 év körüli, eszméletlen férfit találtak, akihez azonnal mentőt hívtak.

Mindeközben a bejelentők sem haboztak: a mentésirányító instrukcióit követve a kiemelték a beteget a járműből, megvizsgálták a légzését, majd életjelek hiányában megkezdték az újraélesztést. Perceken belül egy esetkocsi is megérkezett a helyszínre, majd a mentősök átvették a férfi ellátását, ami több életmentő beavatkozás után végül sikerrel végződött.

A figyelmes autósoknak és a mentősöknek köszönhetően a férfi keringése visszatért, és végül stabil állapotban szállították kórházba - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.