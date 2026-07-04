Ismét életet mentett a budapesti fiatal: Gyula korábban a tanóráról rohant el segíteni

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az egész országot bejárta annak a budapesti fiatalnak a története, aki tanóráról rohant el segíteni egy bajbajutottnak, miután riasztást kapott a Szív City applikáción keresztül. Gyula azóta egy másik életmentésnél segédkezett, miután a múlt hónapban egy idős férfi újraélesztéséhez sietett az iskolából.

Ismét életet mentett a gimnazista hős, Gyula / A kép illusztráció! / Fotó: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Újra életet mentett a budapesti fiatal

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a beteg a Közgazdasági Politechnikum közelében esett össze az utcán, ekkor többen is a segítségére siettek. Gyula egyik évfolyamtársa is látta a történteket és felhívta a fiút, aki azonnal a helyszínre rohant, majd néhány perc múlva mentőgépkocsi és esetkocsi vette át az életmentést.

Az időben megkezdett, hatásos mellkasi nyomásoknak és a mentősök összehangolt csapatmunkájának köszönhetően a beteg keringése visszatért, így a helyszíni ellátás után stabil állapotban szállíthatták kórházba.