Elképesztő életmentés: kollégái élesztettek újra egy Komárom-Esztergom vármegyei férfit

Múlt héten egy Komárom-Esztergom vármegyei irodaházba riasztották a mentőket, miután egy 60 év körüli férfi minden előzmény nélkül összeesett munka közben. Kollégái mentésirányító segítségével kezdték meg az életmentés, ami végül sikeresnek bizonyult.

Kollégák végezték az életmentést, míg kiért a mentő. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Kollégák végezték az életmentést, míg kiért a mentő

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-posztja szerint a férfi kollégái légzésvizsgálatot végeztek, életjeleket azonban már nem tapasztaltak, így a telefonos instrukciókat követve megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek munkatársuk életéért.

Rövidesen egy esetkocsi is megérkezett a helyszínre, így a mentősök átvették az ellátást. A segítőkész kollégáknak és a mentők gyors reakciójának köszönhetően az életmentés sikeres volt. A férfit stabil állapotban szállították kórházba.