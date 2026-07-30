Nem akármilyen felhívás bukkant fel az interneten: elhagyott láb keresi a gazdáját Körmenden

Elképesztő posztot tettek közzé egy Facebook-csoportban. Ekkor egy férfi arról számolt be, egy elhagyott alsó végtag-protézist, avagy műlábat talált a fűben a Várkert bejáratánál, és amiről egy fotót is közzétett, annak érdekében, hogy mihamarabb visszataláljon a tulajdonosához.
Nem éppen mindennapi posztot osztottak meg egy Facebook-csoportban. A felhívást egy férfi tette közzé, aki arról számolt be, egy elhagyott alsó végtag-protézist, avagy ismertebb nevén műlábat talált a Várkert bejáratánál Körmenden. Az illető le is fotózta, majd felrakta a Szeretjük Körmendet csoportba, annak érdekében, hogy megtalálja a gazdáját - vette észre a Vaol.
Elhagyott műláb gazdáját keresik Körmenden
A férfi azt is megírta, az elkóborolt lábat a régi kastélyparki játszótérnél hagyta, egy fának támasztva: ha valaki keresné, ott megtalálja.
Galéria: Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából
Fotó: Karcag Televízió, mhzrinyi.hu, Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság, Slivo Pole Municipality
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Ősi mamutmaradványok kerültek elő a Duna bulgáriai szakaszán, Rjahovo falu közelében a rekoralacsony vízállás miatt. Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat csontjait egy helyi lakos fedezte fel.
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A minap a rendkívül alacsony vízállású Duna miatt sikerült felfedezni egy autóroncsot Szobnál, amit a Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság bejegyzése szerint a búvárok megkötöttek, majd a műszaki mentő csörlőjével kivontatták a partra, azután átadták a rendőrségnek. Később egy kommentelő azt állította, övék a kocsi, amelynek 13 évvel ezelőtt veszett nyoma, de mostanáig semmilyen előrelépés nem történt az ügyben.
Az egyre apadó Duna és Tisza miatt egyébként is érdekes dolgokra sikerült rábukkanni: erről itt tudod megtekinteni a galériánkat!