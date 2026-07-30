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elhagyott

Nem akármilyen felhívás bukkant fel az interneten: elhagyott láb keresi a gazdáját Körmenden

22 perce
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Elképesztő posztot tettek közzé egy Facebook-csoportban. Ekkor egy férfi arról számolt be, egy elhagyott alsó végtag-protézist, avagy műlábat talált a fűben a Várkert bejáratánál, és amiről egy fotót is közzétett, annak érdekében, hogy mihamarabb visszataláljon a tulajdonosához.
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elhagyottFelhívásKörmendműláb

Nem éppen mindennapi posztot osztottak meg egy Facebook-csoportban. A felhívást egy férfi tette közzé, aki arról számolt be, egy elhagyott alsó végtag-protézist, avagy ismertebb nevén műlábat talált a Várkert bejáratánál Körmenden. Az illető le is fotózta, majd felrakta a Szeretjük Körmendet csoportba, annak érdekében, hogy megtalálja a gazdáját - vette észre a Vaol.

Elhagyott műláb gazdáját keresik Körmenden / Fotó: Vaol / Szeretjük Körmendet Facebook-csoport

Elhagyott műláb gazdáját keresik Körmenden

A férfi azt is megírta, az elkóborolt lábat a régi kastélyparki játszótérnél hagyta, egy fának támasztva: ha valaki keresné, ott megtalálja.

A minap a rendkívül alacsony vízállású Duna miatt sikerült felfedezni egy autóroncsot Szobnál, amit a Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság bejegyzése szerint a búvárok megkötöttek, majd a műszaki mentő csörlőjével kivontatták a partra, azután átadták a rendőrségnek. Később egy kommentelő azt állította, övék a kocsi, amelynek 13 évvel ezelőtt veszett nyoma, de mostanáig semmilyen előrelépés nem történt az ügyben. 

Az egyre apadó Duna és Tisza miatt egyébként is érdekes dolgokra sikerült rábukkanni: erről itt tudod megtekinteni a galériánkat!

duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. mammut csontok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
tisza, alacsony vízállás, 2026.07.30. őstulok csontok, maradványok
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. margit sziget, lőszer maradvány, tűzszerészek
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. autó roncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
duna, alacsony vízállás, 2026.07.30. hajóroncs
Galéria: Különös dolgok kerülnek elő az egyre apadó Dunából és Tiszából
Fotó: Karcag Televízió, mhzrinyi.hu, Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság, Slivo Pole Municipality
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Ősi mamutmaradványok kerültek elő a Duna bulgáriai szakaszán, Rjahovo falu közelében a rekoralacsony vízállás miatt. Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat csontjait egy helyi lakos fedezte fel.

 

 

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