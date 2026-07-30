Nem akármilyen felhívás bukkant fel az interneten: elhagyott láb keresi a gazdáját Körmenden

Nem éppen mindennapi posztot osztottak meg egy Facebook-csoportban. A felhívást egy férfi tette közzé, aki arról számolt be, egy elhagyott alsó végtag-protézist, avagy ismertebb nevén műlábat talált a Várkert bejáratánál Körmenden. Az illető le is fotózta, majd felrakta a Szeretjük Körmendet csoportba, annak érdekében, hogy megtalálja a gazdáját - vette észre a Vaol.

Elhagyott műláb gazdáját keresik Körmenden / Fotó: Vaol / Szeretjük Körmendet Facebook-csoport

Elhagyott műláb gazdáját keresik Körmenden

A férfi azt is megírta, az elkóborolt lábat a régi kastélyparki játszótérnél hagyta, egy fának támasztva: ha valaki keresné, ott megtalálja.