Most érkezett: meghalt Kádár Béla

Életének 93. évében, szerdán elhunyt Kádár Béla Széchenyi-díjas közgazdász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja - tudatta az MTA az MTI-vel.

93 éves korában elhunyt Kádár Béla / Fotó: Dhivakaran S / Pexels

93 éves korában elhunyt Kádár Béla

Kádár Béla 1934-ben született Pécsen. 1956-ban szerzett közgazdászdiplomát az - akkori nevén - Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Pályáját a Magyar Nemzeti Bankban kezdte. 1965-től a Magyar Tudományos Akadémia Afroázsiai Kutatóközpontjában dolgozott. 1972-ben az MTA Világgazdasági Kutatóintézet fejlett tőkés országok osztályának vezetőjévé nevezték ki. 1988-tól az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézetének igazgatója volt - írták az MTA közleményében.

1970-ben védte meg a közgazdaság-tudományok kandidátusi, 1980-ban pedig akadémiai doktori értekezését. Az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottságának tagja lett, később a Nemzetközi Gazdasági és Fejlődéstani Bizottságban, a Doktori Tanácsban, valamint az Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottságban is dolgozott. 2001-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2007-ben pedig rendes tagjává.

Kutatási területei a gazdasági és iparfejlődés, a nemzetközi munkamegosztás és a nemzetközi kapcsolatok voltak. Foglalkozott összehasonlító gazdaságpolitikával, a történelmileg megkésett modernizáció problémáival, valamint a gazdasági növekedési folyamatokkal is.

Az 1990-ben, az első szabad országgyűlési választás után alakult, Antall József vezette kormányban az újonnan létrehozott Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának vezetője lett. E tisztségét a Boross Péter vezette kormányban is betöltötte. Az 1994-es országgyűlési választáson a Magyar Demokrata Fórum Baranya megyei területi listájáról szerzett országgyűlési mandátumot.

Kádár Béla 1998 és 1999 között a Magyar Export-Import Bank Rt. elnöke, majd 1999 és 2003 között Magyarország OECD melletti állandó képviseletének vezetője volt. Szintén 1999-ben választották meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Jegybanktanácsának tagjává, majd az MNB-törvény módosítását követően létrejött Monetáris Tanács tagja lett. 1999 és 2008 között a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke volt, majd a társaság örökös tiszteletbeli elnökévé választották.