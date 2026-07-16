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elhunyt

Elhunyt Ludassy Mária, magyar filozófus

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Nyolcvankét éves korában meghalt Ludassy Mária, a francia felvilágosodás korát kutató legnagyobb hatású magyar filozófus. Az elhunyt professzor halálát kiadója, az Atlantisz Könyvkiadó jelentette be csütörtökön.
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A kiadója, az Atlantisz Könyvkiadó jelentette be a közösségi oldalán, hogy július 15-én elhunyt Ludassy Mária, a francia felvilágosodás korát kutató legnagyobb hatású magyar filozófus. Az 1944-ben született professzor szinte az utolsó percig tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Legutóbbi, Az állam és a szellem szuverenitása című kötete a 2026-os ünnepi könyvhétre jelent meg - vette észre a 24.hu.

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Elhunyt Ludassy Mária professzor / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Elhunyt Ludassy Mária professzor

Ludassy Mária 1968-ban tiltakozott Csehszlovákia megszállása, majd az ezt követő Charta 77 gondolkodóinak bebörtönzése ellen, valamint a Márkus Györggyel, Kis Jánossal, Bence Györggyel, Vajda Mihállyal, Heller Ágnessel, Márkus Máriával szembeni retorziók ellen is. Emiatt egy ideig nem taníthatott az ELTE-n.

Pártbizottsági határozat értelmében 1988-ig be sem tehettem a lábamat a bölcsészkarra, holott tanítani legalább annyira szerettem, mint a felvilágosodás klasszikusait fordítani

- fogalmazott ennek kapcsán egy 80. születésnapjára készült portréinterjúban Ludassy Mária.

A munkásságát Bibó István-díjjal, a Széchenyi-díjjal, a Lukács György-díjjal, a Hazám-díjjal, a Tengelyi László-díjjal ismerték el, valamint a Ferencváros díszpolgári címét is megkapta. A könyvei, itthoni és külföldi előadásai a hetvenes évek elejétől megkerülhetetlenek voltak a felvilágosodás és a restauráció témakörében.

Fantasztikus humorú tanár, kolléga, barát, nagyszerű könyvek szerzője, fordítója, nemzedékek számára a gondolkodás szabadságának megszemélyesítője

- búcsúzott tőle a kiadója.


 

 

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