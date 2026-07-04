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eltűnt

Drónnal és keresőkutyával kutattak az eltűnt férfi után: magánéleti gond miatt menekült el János

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A hetényegyházi lakos ittasan vetette be magát az erdőbe. Az eltűnt férfi megtalálása érdekében a rendőrség riasztására speciális mentők hőkamerás drónnal és keresőkutyákkal érkeztek a helyszínre.
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eltűntHírös Rescue Teamkeresés

Mozgalmasan alakult a szombat éjszakája a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesületnek, miután riasztást kaptak a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjától egy eltűnt férfi kapcsán. A 47 éves, kecskemét-hetényegyházi lakos, B. János,  magánéleti problémái miatt ittas állapotban a külterületi ingatlana mögötti erdő irányába távozott, nagyjából 23:00 órakor - vette észre a Baon.

Drónnal és keresőkutyával kutattak az eltűnt férfi után
Drónnal és keresőkutyával kutattak az eltűnt férfi után / Fotó:  Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

Drónnal és keresőkutyával kutattak az eltűnt férfi után

A Hírös Rescue Team ezután három járművel, négy fővel és két területkutató kutyával, valamint hőkamerás drónnal és egyéb technikai eszközökkel indult el a helyszínre, hogy megkeresse az eltűntet. Mialatt a rendőrség a ház felőli oldalt biztosította, a speciális mentőcsapat az erdő felől kezdte meg a keresést.

Ahogy haladtunk a ház irányába, az eltűnt a kutyák csörtetése és a távolból látható lámpák fénye miatt visszaindult, majd egy félreeső fészerben bújt el. Rövid gondolkodás után – feltehetően mérlegelve, milyen bonyodalmat okozott – önként előjött

- számoltak be a történtekről a közösségi oldalukon közzétett bejegyzésben. 

Hozzátették, a férfi szerencsére gyorsan és sértetlenül előkerült. Pszichés állapota és alkoholos befolyásoltsága miatt az alapvető egészségügyi vizsgálatok elvégzését követően megfigyelésre és további kivizsgálásra az Országos Mentőszolgálat segítségével egészségügyi intézménybe szállították.

 


 

 

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