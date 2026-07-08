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Megtalálták a Mosonmagyaróvárnál eltűnt férfi holttestét

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Vasárnap tűnt el egy férfi Mosonmagyaróvár környékén, azóta keresték. Azonban az eltűnt férfinek már csak a holttestét találták meg, ezt kedd este közölte a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány.
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A 33 éves Takács Erik vasárnap tűnt el Mosonmagyaróvár környékén környékén, azóta nagy erőkkel keresték. Az eltűnt férfire kedd este találtak rá, de sajnos már késő volt, csak a holtteste került elő.

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Megtalálták az eltűnt férfi holttestét
Fotó: Unsplash

Mindenhol keresték az eltűnt férfit

A dunaszigeti önkormányzat tájékoztatása szerint a Dunaszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület még vasárnap megkezdte a keresését vízen, levegőben és szárazföldön hétfő éjszaka egy óráig, a kutatás azonban nem vezetett eredményhez – írja a Kisalföld.

A Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány kedd esti Facebook-bejegyzésében közölte, hogy megtalálták a férfit, de sajnos már meghalt: 

Alapítványunk tagjai 1 kutyával, Dunaszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, Mosonmagyaróvár Rk., Dunaszigeti Járási Mentőcsapat, Mosonmagyaróvár Tűzoltóság, szorosan együttműködve a mai napon a keresett személyt T. E. közös összefogással megtaláltuk, de sajnos segíteni már nem tudtunk rajta. A keresésben részt vett és most fel nem sorolt szervezetek továbbá mindenkinek köszönjük az önzetlen kitartó munkájukat és a segítségüket. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak

 – írták.

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Nagy erőkkel keresik őket. Az eltűnt kamasz lányok július 4-én távoztak ismeretlen helyre, azóta nem adtak magukról életjelet.

 

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