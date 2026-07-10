Szolgálaton kívüli rendőr talált rá egy eltűnt nőre

Szilágyi-Suhanyecki Brigitta r. főtörzsőrmester a Bajai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály nyomozója 2026. július 08-án délután a gyermekeiért indult az óvodába, amikor egy fa alatt valami szokatlanra, egy fehér dologra lett figyelmes. Közelebbről megnézve rádöbbent, hogy egy nő fekszik a fűben, akit mint kiderült eltűntként kerestek.

Eszméletlenül talált rá az eltűnt nőre a rendőrtiszt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Eszméletlenül talált rá az eltűnt nőre a rendőrtiszt

A rendőrtisztnek a nő láttán egyből eszébe jutott a napi eligazításon hangzott információk, melyek szerint eltűntként keresnek egy helyi nőt, akinek világos ruházata van. A fához közelebb menve szólítgatni kezdte a nőt aki nem reagált, ekkor észrevette, hogy testén és környezetében önkárosításra utaló jelek látszódtak.

A főtörzsőrmester azonnal bejelentést tett a segélyhívóra, és a mentősök kiérkezéséig a Police Medic képzésen tanult módszerekkel folyamatosan követte az életjeleket, és stabil állapotban tartotta az eszméletlen nőt. A mentőszolgálat kiérkezése után a sérültet további egészségügyi ellátásra szállítottak.

Az adategyeztetés során kiderült, hogy a megtalált személy valóban az, akit a Bajai Rendőrkapitányság eltűntként keres, miután otthonából aznap ismeretlen helyre távozott - közölte a rendőrség.