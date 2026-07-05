Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sulyok Tamás nem hagyja magát

Rendkívüli

Káosz Budapesten: drogosok, pszichiátriai betegek és kirúgott vendégmunkások lepték el az utcákat

eltűnt

Merre lehetnek? Eltűnt, fiatal testvérpárt keresnek Miskolcon

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nagy erőkkel keresik őket. Az eltűnt kamasz lányok július 4-én távoztak ismeretlen helyre, azóta nem adtak magukról életjelet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűntkereséskamaszrendőrség

Eltűnt, fiatal lányok ügyében rendelt el körözést a Miskolci Rendőrkapitányság. A 14 éves S. Beáta és a 15 éves S. Bianka  július 4-én távozott ismeretlen helyre: azóta nem adtak magukról életjelet, ezért a rendőrség most a lakossághoz fordul segítségért.

Exhumálták az „emberi Barbie” holttestét, két hónappal a rejtélyes halála után.
Eltűnt két kamasz lány Miskolcról / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Eltűnt két kamasz lány Miskolcról

A rendőrség adatai szerint S. Beáta 2012. április 17-én született Miskolcon, testvére, S. Bianka pedig 2011. február 22-én, ugyancsak Miskolcon. Mindkét lány barna hajú, barna szemű, akik külsőre nagyon hasonlítanak egymásra - írja a Boon. A fotóikat IDE és IDE kattintva lehet megtekinteni.

A rendőrség kéri, hogy aki S. Beáta vagy S. Bianka hollétével, illetve tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Miskolci Rendőrkapitányságot a 06-46/514-511-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!