Merre lehetnek? Eltűnt, fiatal testvérpárt keresnek Miskolcon

Eltűnt, fiatal lányok ügyében rendelt el körözést a Miskolci Rendőrkapitányság. A 14 éves S. Beáta és a 15 éves S. Bianka július 4-én távozott ismeretlen helyre: azóta nem adtak magukról életjelet, ezért a rendőrség most a lakossághoz fordul segítségért.

Eltűnt két kamasz lány Miskolcról / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Eltűnt két kamasz lány Miskolcról

A rendőrség adatai szerint S. Beáta 2012. április 17-én született Miskolcon, testvére, S. Bianka pedig 2011. február 22-én, ugyancsak Miskolcon. Mindkét lány barna hajú, barna szemű, akik külsőre nagyon hasonlítanak egymásra - írja a Boon. A fotóikat IDE és IDE kattintva lehet megtekinteni.