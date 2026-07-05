Merre lehetnek? Eltűnt, fiatal testvérpárt keresnek Miskolcon

Eltűnt, fiatal lányok ügyében rendelt el körözést a Miskolci Rendőrkapitányság. A 14 éves S. Beáta és a 15 éves S. Bianka július 4-én távozott ismeretlen helyre: azóta nem adtak magukról életjelet, ezért a rendőrség most a lakossághoz fordul segítségért.
Eltűnt két kamasz lány Miskolcról
A rendőrség adatai szerint S. Beáta 2012. április 17-én született Miskolcon, testvére, S. Bianka pedig 2011. február 22-én, ugyancsak Miskolcon. Mindkét lány barna hajú, barna szemű, akik külsőre nagyon hasonlítanak egymásra - írja a Boon. A fotóikat IDE és IDE kattintva lehet megtekinteni.
A rendőrség kéri, hogy aki S. Beáta vagy S. Bianka hollétével, illetve tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Miskolci Rendőrkapitányságot a 06-46/514-511-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.