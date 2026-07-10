Emberölés gyanúja miatt állították elő a Szent János Kórház korábbi orvosát

Emberölés gyanúja miatt tartóztattak le egy 32 éves orvost. A nő a Szent János Kórházban dolgozott, a Tények információ szerint a bűncselekményt is az intézményben követhette el.

Emberölés vádjával tartóztattak le egy budapesti orvost / Fotó: Tények / TV2

Emberölés vádjával tartóztattak le egy budapesti orvost

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Az esettel kapcsolatban a Tények megkereste a kórházat, ahonnan azt a választ kapták, a nő már nem dolgozik az intézményben.

Az ügyben érintett személy nem áll jogviszonyban jelen időpontban a kórházunkkal. A nyomozás tudomásunk szerint folyamatban van. A nyomozás érdekeire, valamint a személyiségi és betegjogi érdekekre tekintettel az intézmény további adattal, illetve nyilatkozattal nem tud szolgálni

- közölte a kórház kommunikációs vezetője.

A szóban forgó részlet 7:57-től látható a videóban: