Sem a Parlamentet, sem a Várat nem világítják meg díszfényekkel

A jelenlegi energiahelyzetre való tekintettel lekapcsolják a Parlament díszkivilágítását - közölte Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke pénteken Facebook-bejegyzésében.

Energiatakarékosság: a Parlament mellett hétfőig a budai Vár épületeinek díszkivilágítását is lekapcsolják Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán

Energiatakarékosság: a Parlament mellett hétfőig a budai Vár épületeinek díszkivilágítását is lekapcsolják

Úgy fogalmazott, kiveszik a részüket az energiatakarékosságból, és működésük során fokozott figyelmet fordítanak a tudatos, takarékos energiahasználatra.

Hisznek abban, hogy a közös odafigyelésnek minden helyzetben jelentősége van. Most pedig különösen

- tette hozzá.

Energiatakarékosság - Hétfőig leállítják a budai Vár épületeinek díszkivilágítását

Hétfőig fokozatosan leállítják a budai Vár épületeinek díszkivilágítását is - közölte a közlekedési és beruházási miniszter péntek este a kritikus energiahelyzet kapcsán a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta: a Várkapitánysághoz tartozó épületek díszkivilágításának lekapcsolására kérte fel a társaság vezetését.

A jelenlegi helyzetben, amikor a hazai villamosenergia-rendszerre minden korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani, minden átmenetileg nélkülözhető fogyasztás csökkentése indokolt

- emelte ki.

Hozzátette: Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a jövő héten várható a paksi atomerőmű leállítása, ami visszavetheti a hazai áramtermelést, ezért takarékoskodni kell.

A budai Vár épületeinek díszkivilágítását fokozatosan hétfőig leállítják, és addig nem kapcsolják vissza, amíg ez indokolatlan többletterhelést jelentene a villamosenergia-rendszer számára - fogalmazott, jelezve: ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai Várat is.