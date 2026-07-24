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zivatar

Riasztást adtak ki, esővel és jégesővel csaphatnak le a zivatarok az országban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Veszélyes időjárásra figyelmeztetnek július 24-én, pénteken. Eső és zivatarok Magyarország északkeleti, valamint keleti harmadán fordulhat elő a déli óráktól estig, ezért a HungaroMet citromsárga riasztást adott ki. A zivatarokat erős széllökések és apró szemű jég kísérheti.
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zivataridőjáráscitromsárga riasztásesőriasztás

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Riasztást adott ki a HungaroMet eső és zivatarok miatt
Riasztást adott ki a HungaroMet eső és zivatarok miatt
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / MW

Riasztást adott ki a HungaroMet eső és zivatarok miatt

A HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki, az érintett területeken elsősorban a villámlás jelenthet veszélyt, emellett erős széllökések és jégeső is előfordulhat. Július 24-én, pénteken a déli óráktól estig Magyarország északkeleti és keleti harmadában alakulhatnak ki helyenként zivatarok. Ezeket szélerősödés és apró szemű jég kísérheti. 

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a riasztással érintett járásokat a HungaroMet folyamatosan frissülő veszélyjelző térképén lehet követni. A meteorológiai szolgálat hangsúlyozta, hogy a riasztás a zivatarok kialakulásának lehetőségét jelzi, ezért azok az érintett térség egyes pontjain elmaradhatnak. Szombaton már nem várható a veszélyjelzési kritériumokat elérő időjárási esemény.

Napsütéssel indul a hétvége, aztán váratlan fordulat érkezik

Sok napsütéssel és erősödő felmelegedéssel folytatódik a hétvége, vasárnapra pedig újabb változás körvonalazódik. Az időjárás szombaton még az ország nagy részén száraz lesz, majd nyugat felől növekszik a záporok és zivatarok esélye. Egyes térségekben jóval 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.

 

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