Egy hétéves kisfiú segített eszméletlen állapotban lévő nagymamáján

Egy 60 év körüli nő épp az unokájára vigyázott, amikor hirtelen rosszul lett. Szerencsére a mindössze hétéves kisfiú pontosan tudta, mit kell tennie: azonnal értesítette az édesanyját, aki rögtön hívta a mentőket az eszméletlen asszonyhoz.

Eszméletlen nagymamájához hívott segítséget egy hétéves kisfiú. (Képünk illusztráció) Fotó: Tóth Imre / MW

Eszméletlen nagymamájához hívott segítséget egy hétéves kisfiú

A napokban egy eszméletlen állapotban lévő idős nőhöz riasztották az Országos Mentőszolgálat munkatársait. A 60 év körüli asszony hétéves unokájára vigyázott, amikor váratlanul összeesett Győr-Moson-Sopron megyei otthonában. A hétéves kisfiú azonnal felhívta édesanyját, aki perceken belül a helyszínre érkezett, miközben a mentők segítségét kérte.

Az édesanya a mentésirányító segítségével megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező rohamkocsi egysége átvette tőle az életmentést.

Az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a mentősök életmentő beavatkozásának köszönhetően a nő keringése helyreállt. Végül stabil állapotban szállították kórházba.