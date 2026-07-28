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Országos Mentőszolgálat

Egy hétéves kisfiú segített eszméletlen állapotban lévő nagymamáján

57 perce
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Egy kisfiú mentette meg a nagymamája életét, aki váratlanul rosszul lett. A gyermek azonnal értesítette az édesanyját, aki a helyszínre sietve már eszméletlenül találta az asszonyt.
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Országos MentőszolgálatÚjraélesztésgyermek

Egy 60 év körüli nő épp az unokájára vigyázott, amikor hirtelen rosszul lett. Szerencsére a mindössze hétéves kisfiú pontosan tudta, mit kell tennie: azonnal értesítette az édesanyját, aki rögtön hívta a mentőket az eszméletlen asszonyhoz.

Eszméletlen nagymamájához hívott segítséget egy hétéves kisfiú
Eszméletlen nagymamájához hívott segítséget egy hétéves kisfiú. (Képünk illusztráció) Fotó: Tóth Imre / MW

Eszméletlen nagymamájához hívott segítséget egy hétéves kisfiú

A napokban egy eszméletlen állapotban lévő idős nőhöz riasztották az Országos Mentőszolgálat munkatársait. A 60 év körüli asszony hétéves unokájára vigyázott, amikor váratlanul összeesett Győr-Moson-Sopron megyei otthonában. A hétéves kisfiú azonnal felhívta édesanyját, aki perceken belül a helyszínre érkezett, miközben a mentők segítségét kérte.

Az édesanya a mentésirányító segítségével megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező rohamkocsi egysége átvette tőle az életmentést.

Az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a mentősök életmentő beavatkozásának köszönhetően a nő keringése helyreállt. Végül stabil állapotban szállították kórházba.

 

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