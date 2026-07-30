Újabb étrend-kiegészítőt hívtak vissza nem engedélyezett összetevő miatt

Nem engedélyezett összetevő miatt hívták vissza az OstroVit Post-Workout Formula 500g termékeit. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján azonosítottak nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malát) az étrend-kiegészítőben, amelyet a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett https://shopbuilder.hu/ weboldalon keresztül értékesítettek.
Nem engedélyezett összetevő miatt hívtak vissza étrend-kiegészítő terméket
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ezután felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, majd a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: OstroVit Post-Workout Formula 500 g
• Tétel: minden tétel
• Gyártó: OstroVit Sp. z o.o (Lengyelország)
• E-kereskedő: BIOTECH USA Kft. (2111 Szada, Ipari park 6.)
Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malátot) tartalmaz a termék.
Az NKFH azt kéri, amennyiben valaki a fenti megnevezésű termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt semmi esetre se fogyassza el!
A minap két másik étrend-kiegészítő visszahívásáról számoltunk be, amelyek nem engedélyezett összetevőt, tri-kreatin-malátot tartalmaztak.