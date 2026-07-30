Újabb étrend-kiegészítőt hívtak vissza nem engedélyezett összetevő miatt

Nem engedélyezett összetevő miatt hívták vissza az OstroVit Post-Workout Formula 500g termékeit. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján azonosítottak nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malát) az étrend-kiegészítőben, amelyet a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett https://shopbuilder.hu/ weboldalon keresztül értékesítettek.

Nem engedélyezett összetevő miatt hívtak vissza étrend-kiegészítő terméket / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Nem engedélyezett összetevő miatt hívtak vissza étrend-kiegészítő terméket

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ezután felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, majd a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak: • Termék megnevezése: OstroVit Post-Workout Formula 500 g • Tétel: minden tétel • Gyártó: OstroVit Sp. z o.o (Lengyelország) • E-kereskedő: BIOTECH USA Kft. (2111 Szada, Ipari park 6.) Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malátot) tartalmaz a termék.

Az NKFH azt kéri, amennyiben valaki a fenti megnevezésű termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt semmi esetre se fogyassza el!