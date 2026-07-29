Veszélyes étrend-kiegészítőket hívtak vissza Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki a vásárlóknak

Nem engedélyezett összetevő miatt több étrend-kiegészítőt is kivontak a forgalomból és visszahívtak Magyarországon. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett termékek valamelyikét megvette, semmiképpen ne fogyassza el.
Azonnal leállították az értékesítést
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett jelzés alapján
nem engedélyezett összetevőt, tri-kreatin-malátot mutattak ki több étrend-kiegészítőben.
Az érintett termékeket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett ShopBuilder webáruházon keresztül értékesítették.
A hatóság felvette a kapcsolatot a vállalkozással, amely az NKFH-val együttműködve azonnal megszüntette a termékek forgalmazását, és intézkedett a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Ezeket a termékeket érinti a visszahívás
Az intézkedés az alábbi termékek minden gyártási tételére vonatkozik:
- TCM Mega Caps 120 kapszula
- TCM Mega Caps 400 kapszula
Gyártó: Olimp Laboratories Sp. z o.o. (Lengyelország)
Valamint:
- Tri-Creatine Malate 500 g – citrom ízű
- Tri-Creatine Malate 500 g – natúr
- Tri-Creatine Malate 500 g – narancs ízű
Gyártó: OstroVit Sp. z o.o. (Lengyelország)
A visszahívás oka, hogy a készítmények nem engedélyezett összetevőt, tri-kreatin-malátot tartalmaznak.
A hatóság figyelmeztetést adott ki
Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a felsorolt termékek bármelyikét megvásárolták, és az még a birtokukban van, ne fogyasszák el, hanem kövessék a forgalmazó visszahívással kapcsolatos tájékoztatását.
Korábban egy másik termékvisszahívásról is beszámoltunk: veszélyes anyag túl magas koncentrációja miatt országos visszahívást rendeltek el az egyik áruházlánc népszerű termékére.