Veszélyes étrend-kiegészítőket hívtak vissza Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki a vásárlóknak

Nem engedélyezett összetevő miatt több étrend-kiegészítőt is kivontak a forgalomból és visszahívtak Magyarországon. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett termékek valamelyikét megvette, semmiképpen ne fogyassza el.

Nem engedélyezett összetevő miatt több étrend-kiegészítőt is visszahívtak Magyarországon.

Fotó: Shutterstock

Azonnal leállították az értékesítést

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett jelzés alapján

nem engedélyezett összetevőt, tri-kreatin-malátot mutattak ki több étrend-kiegészítőben.

Az érintett termékeket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett ShopBuilder webáruházon keresztül értékesítették.

A kifogásolt készítmények nem engedélyezett tri-kreatin-malátot tartalmaznak, ezért minden tételüket visszahívják.

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)

A hatóság felvette a kapcsolatot a vállalkozással, amely az NKFH-val együttműködve azonnal megszüntette a termékek forgalmazását, és intézkedett a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Ezeket a termékeket érinti a visszahívás

Az intézkedés az alábbi termékek minden gyártási tételére vonatkozik:

TCM Mega Caps 120 kapszula

TCM Mega Caps 400 kapszula

Gyártó: Olimp Laboratories Sp. z o.o. (Lengyelország)

Valamint:

Tri-Creatine Malate 500 g – citrom ízű

Tri-Creatine Malate 500 g – natúr

Tri-Creatine Malate 500 g – narancs ízű

Gyártó: OstroVit Sp. z o.o. (Lengyelország)

A visszahívás oka, hogy a készítmények nem engedélyezett összetevőt, tri-kreatin-malátot tartalmaznak.

A hatóság figyelmeztetést adott ki

Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a felsorolt termékek bármelyikét megvásárolták, és az még a birtokukban van, ne fogyasszák el, hanem kövessék a forgalmazó visszahívással kapcsolatos tájékoztatását.

Korábban egy másik termékvisszahívásról is beszámoltunk: veszélyes anyag túl magas koncentrációja miatt országos visszahívást rendeltek el az egyik áruházlánc népszerű termékére.