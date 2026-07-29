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étrend kiegészítő

Veszélyes étrend-kiegészítőket hívtak vissza Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki a vásárlóknak

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Az Európai Unió gyorsriasztási rendszerének jelzése nyomán több étrend-kiegészítő forgalmazását is leállították Magyarországon.
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étrend kiegészítőnemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóságvisszahívás

Nem engedélyezett összetevő miatt több étrend-kiegészítőt is kivontak a forgalomból és visszahívtak Magyarországon. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett termékek valamelyikét megvette, semmiképpen ne fogyassza el.

étrend-kiegészítő
Nem engedélyezett összetevő miatt több étrend-kiegészítőt is visszahívtak Magyarországon.
Fotó: Shutterstock

Azonnal leállították az értékesítést

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett jelzés alapján 

nem engedélyezett összetevőt, tri-kreatin-malátot mutattak ki több étrend-kiegészítőben.

Az érintett termékeket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett ShopBuilder webáruházon keresztül értékesítették.

A kifogásolt készítmények nem engedélyezett tri-kreatin-malátot tartalmaznak, ezért minden tételüket visszahívják.
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)

A hatóság felvette a kapcsolatot a vállalkozással, amely az NKFH-val együttműködve azonnal megszüntette a termékek forgalmazását, és intézkedett a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Ezeket a termékeket érinti a visszahívás

Az intézkedés az alábbi termékek minden gyártási tételére vonatkozik:

  • TCM Mega Caps 120 kapszula
  • TCM Mega Caps 400 kapszula

Gyártó: Olimp Laboratories Sp. z o.o. (Lengyelország)

Valamint:

  • Tri-Creatine Malate 500 g – citrom ízű
  • Tri-Creatine Malate 500 g – natúr
  • Tri-Creatine Malate 500 g – narancs ízű
    Gyártó: OstroVit Sp. z o.o. (Lengyelország)

A visszahívás oka, hogy a készítmények nem engedélyezett összetevőt, tri-kreatin-malátot tartalmaznak.

A hatóság figyelmeztetést adott ki

Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a felsorolt termékek bármelyikét megvásárolták, és az még a birtokukban van, ne fogyasszák el, hanem kövessék a forgalmazó visszahívással kapcsolatos tájékoztatását.

Korábban egy másik termékvisszahívásról is beszámoltunk: veszélyes anyag túl magas koncentrációja miatt országos visszahívást rendeltek el az egyik áruházlánc népszerű termékére.

 

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