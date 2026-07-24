Szélsőséges és erőszakos online hálózat ellen léptek fel a hatóságok egy nagyszabású akcióban

A szervezet közleménye szerint a művelet célja a hálózat online jelenlétének gyengítése, propagandájának visszaszorítása, valamint új nyomozati információk feltárása volt. Az akciót az Europol internetes tartalmak felderítésével foglalkozó egysége szervezte közösen a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni spanyol hírszerző központtal – írja az MTI.

Az akciót az Europol internetes tartalmak felderítésével foglalkozó egysége szervezte közösen a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni spanyol hírszerző központtal

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A műveletben a hágai közlés szerint Belgium, Finnország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Magyarország, Portugália, Spanyolország és Svédország vett részt.

A közlemény szerint a The Com egy laza szerveződésű online közösség, amelyet embergyűlölő és nihilista világnézet köt össze. A hálózat egyes csoportjai erőszakos szélsőjobboldali nézeteket vallanak, céljuk pedig a társadalmi rend felgyorsított összeomlásának előidézése.

A csoportok közösségi oldalakon, üzenetküldő alkalmazásokban és online játékplatformokon keresztül toboroznak fiatalokat, akiket önkárosításra, állatkínzásra, erőszakos cselekményekre, illetve gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételek készítésére próbálnak rávenni. Az áldozatokat gyakran zsarolással és szexuális zsarolással tartják ellenőrzésük alatt.

Az Europol szerint a hálózat által terjesztett tartalmak között önkárosítást, öngyilkosságot, gyermekek szexuális bántalmazását, állatkínzást és erőszakos támadásokat bemutató felvételek, valamint gyilkosságról, robbanószerkezetek készítéséről, zaklatásról szóló útmutatók is szerepelnek.

A szervezet kiemelte: az elmúlt két évben a The Com globális fenyegetéssé vált, különösen azért, mert a kiskorúak egyszerre jelennek meg áldozatként és elkövetőként a hálózat működésében. Az Europol terrorizmus elleni központjához több száz megkeresés érkezett a tagállamoktól és partnerországoktól a hálózathoz köthető ügyekkel kapcsolatban.

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