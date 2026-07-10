Megvan a 2026-os Év Fája: egy iskolaudvaron áll 150 éve

Az idei verseny győztese, és ezzel a 2026-os Év Fája a szegvári öreg tölgy, amely 1976 szavazatot szerzett. Az Ökotárs Alapítvány 16. alkalommal szervezte meg a versenyt.

A 2026-os Év Fája győztese

Fotó: Ökotárs Alapítvány

A Szegvári Forray Máté Általános Iskola udvarán álló, legalább 150 éves kocsányos tölgy a település és az intézmény emblematikus szimbóluma.

A legenda szerint a fát három fehér kócsag hozta, majd Forray Máté kántor ültette el az iskola udvarán, hogy ágai a tudásért dolgozó kisiskolásokért növekedjenek.

A monumentális tölgy generációk óta meghatározó értéket képvisel a közösség életében.

Az Év Fája további helyezettjei

Nem sokkal lemaradva, 1417 vokssal második lett Ferenc József fája, amely a Hős Fa címet is elnyerte. Ezt a címet olyan fák nyerhetik el, amelyeknek az élete vagy a természetes élőhelye veszélyben van, és a megmentéséért küzdenek.

A harmadik helyezett fa Gróf Serényi Béla kőrisfája 711 szavazattal.

Minden évben öröm látni azt a szeretetet és gondoskodást, amivel a helyi lakók a környezetük és a közösségük felé fordulnak. Ez a meleg és száraz nyár is megmutatja, mennyire fontos, hogy megóvjuk az árnyékot adó és hűsítő fákat, amelyek nélkül a településeink végképp élhetetlenné válnának

– mondta Tokodi Nóri, az Év Fája verseny koordinátora.

A győztes szegvári öreg tölgy a hazai dicsőség mellett egyúttal arra is jogot nyert, hogy képviselje Magyarországot az európai Év Fája megmérettetésen.

A szavazás végeredménye az összes döntős fával: