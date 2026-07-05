„Nem bírlak megfogni” – egyetlen mondat változtatta meg a közel 130 kilós Nikoletta életét

Szabó Nikoletta 40 éves kora előtt határozta el, hogy változtatni fog az életformáján, mert nem szeretne gyógyszereken élni. Rájött, hogy fiatalabb már nem lesz, de egészségesebb még lehet…

Szabó Nikoletta 130 kilóról indult - Fotó: Fanny magazin

„A csontkovács nyitotta fel a szememet”

Niki sokáig legfeljebb 75 kiló volt. Fia, Dávid 16 éves, az ő érkezése indította el a lavinát túlsúly tekintetében.

– Onnantól kezdve felborult a hormonrendszerem, megváltozott a szervezetem – meséli a Dabason élő édesanya. - Lehet az is hozzátett a folyamathoz, hogy a terhesség előtt dohányoztam. Amint megtudtam, hogy állapotos vagyok, elszívtam az utolsó szálat és azóta nem gyújtottam rá, így az egyetlen pótcselekvésem az édességek felé irányult. Gyakorlatilag többet fogyasztottam belőlük, mint rendes ételből. 13 éven át éltem olyan nagy súlytöbblettel, de valahogy nem fogtam fel. Ugyanúgy jártam dolgozni, fizikai munkát végeztem. Persze öltözködésben zavart, de nem akartam tudomásul venni. Az ember ilyenkor a homokba dugja a fejét és úgy csinál, mintha minden rendben lenne. Sokkal jobban aggasztott, hogy fájt a vállam, sokszor fájt a hátam, magas volt a vérnyomásom. Elmentem egy csontkovácshoz és őszintén, nyersen azt mondta: »ne haragudj, nem bírlak kiropogtatni, mert olyan nagy vagy, hogy nem bírlak megfogni«. Javasolta, hogy menjek el orvoshoz, és járjak utána, nincs-e egészségügyi problémám, mert szerinte nem normális, hogy ekkora vagyok.

100 kg volt az első cél

2022 február ötödikén kezdett életmódváltásba, a csontkovács szavai hatására.

– 39 és fél éves voltam, és azon gondolkodtam, hogy fiatalabb már nem leszek, de egészségesebb még lehetek – meséli. - Kivizsgáltattam magam, kiderült, hogy magas az inzulin szintem. Az endokrinológustól sok jó tanácsot kaptam az életmódváltáshoz. Azt javasolta, hogy napi háromszor étkezzek és vegyem vissza a szénhidrát adagomat napi 130 grammra. Letöltöttem egy telefonos applikációt, ennek segítségével számoltam a kalóriákat. Az első két-három hét nagyon nehéz volt, konkrétan cukor megvonási tüneteim voltak. Ez abban nyilvánult meg, hogy mindenért sírtam. Ha sütött a nap, az volt a baj, ha esett az eső, az volt a baj. Szerencsére pár hét alatt átment rajtam, utána már könnyebb volt. Júliusra, 40 éves koromra elértem a 100 kilót, ez volt az első célom. Körülbelül másfél-két éve átváltottam a ketogén étrendre. Sokáig ódzkodtam tőle, mert azt hittem, hogy nem fogom kibírni például rizs, krumpli nélkül. De nagyon megszerettem, hiszen eleve húsos vagyok, és imádom a salátákat, zöldségeket is. Ketoteso Eriktől rengeteg receptet tanultam, és motiváció terén is sokat segített.