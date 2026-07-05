„Nem bírlak megfogni” – egyetlen mondat változtatta meg a közel 130 kilós Nikoletta életét

Szabó Nikoletta 40 éves kora előtt határozta el, hogy változtatni fog az életformáján, mert nem szeretne gyógyszereken élni. Rájött, hogy fiatalabb már nem lesz, de egészségesebb még lehet…
„A csontkovács nyitotta fel a szememet”
Niki sokáig legfeljebb 75 kiló volt. Fia, Dávid 16 éves, az ő érkezése indította el a lavinát túlsúly tekintetében.
– Onnantól kezdve felborult a hormonrendszerem, megváltozott a szervezetem – meséli a Dabason élő édesanya. - Lehet az is hozzátett a folyamathoz, hogy a terhesség előtt dohányoztam. Amint megtudtam, hogy állapotos vagyok, elszívtam az utolsó szálat és azóta nem gyújtottam rá, így az egyetlen pótcselekvésem az édességek felé irányult. Gyakorlatilag többet fogyasztottam belőlük, mint rendes ételből. 13 éven át éltem olyan nagy súlytöbblettel, de valahogy nem fogtam fel. Ugyanúgy jártam dolgozni, fizikai munkát végeztem. Persze öltözködésben zavart, de nem akartam tudomásul venni. Az ember ilyenkor a homokba dugja a fejét és úgy csinál, mintha minden rendben lenne. Sokkal jobban aggasztott, hogy fájt a vállam, sokszor fájt a hátam, magas volt a vérnyomásom. Elmentem egy csontkovácshoz és őszintén, nyersen azt mondta: »ne haragudj, nem bírlak kiropogtatni, mert olyan nagy vagy, hogy nem bírlak megfogni«. Javasolta, hogy menjek el orvoshoz, és járjak utána, nincs-e egészségügyi problémám, mert szerinte nem normális, hogy ekkora vagyok.
100 kg volt az első cél
2022 február ötödikén kezdett életmódváltásba, a csontkovács szavai hatására.
– 39 és fél éves voltam, és azon gondolkodtam, hogy fiatalabb már nem leszek, de egészségesebb még lehetek – meséli. - Kivizsgáltattam magam, kiderült, hogy magas az inzulin szintem. Az endokrinológustól sok jó tanácsot kaptam az életmódváltáshoz. Azt javasolta, hogy napi háromszor étkezzek és vegyem vissza a szénhidrát adagomat napi 130 grammra. Letöltöttem egy telefonos applikációt, ennek segítségével számoltam a kalóriákat. Az első két-három hét nagyon nehéz volt, konkrétan cukor megvonási tüneteim voltak. Ez abban nyilvánult meg, hogy mindenért sírtam. Ha sütött a nap, az volt a baj, ha esett az eső, az volt a baj. Szerencsére pár hét alatt átment rajtam, utána már könnyebb volt. Júliusra, 40 éves koromra elértem a 100 kilót, ez volt az első célom. Körülbelül másfél-két éve átváltottam a ketogén étrendre. Sokáig ódzkodtam tőle, mert azt hittem, hogy nem fogom kibírni például rizs, krumpli nélkül. De nagyon megszerettem, hiszen eleve húsos vagyok, és imádom a salátákat, zöldségeket is. Ketoteso Eriktől rengeteg receptet tanultam, és motiváció terén is sokat segített.
„Nem tudtam keresztbe tenni a lábam”
Niki az első 40 kiló leadása közben nem tornázott. Utána vezette be a sétákat, elliptikus trénert, most pedig már otthoni pilatest és súlyzós edzéseket végez.
– Miután beindult a fogyás, olyan dolgokat tudtam megcsinálni, amiket nagyon rég nem tudtam – meséli. - Például keresztbe tudtam tenni a lábam, körbeért a normális törölköző, be tudtam feküdni a kádba és fel tudtam kelni egyedül belőle. Másnak ez mind semmiség, de nekem ez mind nagyon nagy élmény volt. Ha leülök, azóta is mindig keresztbe tartom a lábam, mert nagyon tetszik, hogy könnyedén megy. Akkora súlyt vesztettem, hogy tervben van a bőrműtét, mert azt máshogy nem lehet eltüntetni. Az arcom is teljesen megváltozott. Ismerősök, akik rég láttak, csak a hangom alapján ismernek meg. Kint van a hűtőn egy régi és egy új fotóm. A mai napig furcsa érzés ránézni, hogy milyen voltam. Az egészségem mellett az egyik legjobb dolog, hogy ha bemegyek egy boltba, akkor nem azt a ruhát kell megvennem, ami jó rám, hanem azt választhatom, amelyik tetszik...
„Édesszájú vagyok”
Niki évek óta időszakosan böjtöl, most már csak napi 6 órás időintervallumban étkezik.
– Két műszakban, délelőtt és délután dolgozom – meséli. Kétszer eszek egy nap, egyszer a munkahelyemen, szünetben, és egyszer otthon. Hétvégén pedig a két nagy étkezésem között beiktatok egy kisebb, harmadik étkezést. A férjemnek és fiamnak sokszor külön főzök, de ez egyáltalán nem teher, mert kikapcsol a főzés. Ők egyébként nagyon büszkék rám és az eleje óta támogatnak. Az egyetlen kihívást a mai napig az édességek jelentik. Boltban dolgozom, reggelenként pékárukat sütök. Nehéz megállni, hogy ne fogyasszak belőlük, miközben megcsap a finom illatuk. Az édességek iránti rajongásomat étcsokival elégítem ki, illetve isteni cukormentes „sütiket” lehet készíteni. Például összeturmixolok egy avokádót, kevés kókuszolajat, kakaóport, összegyúrom és már kész is a trüffel golyó. Szintén nagy kedvenc a mentes-Raffaello: összekeverem a túrót, quarkot, kókuszlisztet, édesítőt, vaníliát, vajat, összegurgulázom gombóccá és beleforgatom kókuszreszelékbe.
„Nincs csodarecept”
Niki szerint a fogyás egyetlen titka az elhatározás.
– Sokan kérdezik, hogy hogy csináltam – árulja el. - Látom rajtuk, hogy azt hiszik, hogy valami csoda dolgot fogok mondani, de sajnos nincs ilyen. Az igazság az, hogy rohadt nagy akaraterő kell hozzá. Egy ismerősöm nemrég megkérdezte, miután életmódváltásba kezdett: Niki, ez most már mindig így lesz, hogy erőt kell vennem magamon, és nem ehetek bármit?! A válasz egyértelmű. Hiába fogyott le valaki, mert ha visszatér a régi étkezési szokásaihoz, akkor újra el fog hízni. Nálam is az volt az egyetlen titok, hogy úgy átkattant valami a fejemben, hogy nem volt más opció. Olyan voltam, mint egy ló, nem néztem se jobbra, se balra, csak mentem előre. Tudtam, hogy mi a cél, hogy szeretnék egészséges lenni, minél kevesebb gyógyszeren élni, és bármire képes voltam ezért. Én olyan vagyok, hogy ha valamit csinálok, akkor azt rendesen csinálom. Azt gondolom, hogy ekkora súlynál másképp nem is lehet életmódot váltani. Ha valaki nem eltökélt, akkor bele se vágjon.