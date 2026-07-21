Idén nyáron 13. alkalommal mértek fagyot a Bükk-fennsíkon

Míg az országban javában tombol a nyár, addig a Bükk-fennsíkon idén nyáron már 13. alkalommal mértek fagyot. A Mohos-töbörben hétfő hajnalban -3,8 fok volt a különleges mikroklímájának köszönhetően.

Ismét fagyot mértek a Bükk-fennsíkon (Képünk illusztráció) Fotó: Getty Images

Ismét fagyot mértek a Bükk-fennsíkon

-3,8 fokig hűlt a levegő két méteres magasságban a Mohos-töbörben a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének mérőállomása szerint. Ezzel a Bükk-fennsík ezen katlanjában már 13 fagyos napot regisztráltak az idei nyáron.

Bár az éjszaka elején a hőmérsékleti inverzió kiépülését átmeneti visszamelegedés zavarta meg, később a folyamat rendeződött. A nehéz, hideg levegő így gyorsan megült a töbör mélyén, és végül elérte a -3,8 fokos minimumot.

A mérések alapján a levegő mintegy hat és fél órán át maradt fagypont alatt. Ez az érték hűen tükrözi a helyszín rendkívüli mikroklímáját. A Bükk-fennsík ezen sajátos része Magyarország egyik leghidegebb pontja, ahol a nyári fagyok teljesen megszokott jelenségnek számítanak.

A Mohos-töbör évek óta a hazai mikroklíma-kutatások egyik legfontosabb mérési pontja, ugyanis domborzati adottságai miatt a szélcsendes éjszakákon a lehűlt, nehezebb levegő a mélyedésben gyűlik össze, így jóval alacsonyabb hőmérsékleteket lehet mérni, mint az országban máshol - írta a HEOL.