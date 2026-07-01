A Velencei-tó sorsára juthat egy másik híres magyar tó is?

A tatabányai Farkas-tavak területén a vízszint az elmúlt hetekben jelentősen lecsökkent. A korábban összefüggő vízfelületek helyén ma már nagyrészt száraz, repedezett meder látható, a megmaradt víz pedig egyre kisebb területre zsugorodik – írja a KEMMA.

A tatabányai Farkas-tavak látványa emlékeztet az aszály miatt súlyos helyzetbe kerülő Velencei-tóra.

Fotó: Wierl Ádám/24 Óra

A helyszínen járva a látogatót erős hőség, csapadékhiány és látványos kiszáradás fogadja, amely sokak szerint a Velencei-tó helyzetére emlékeztet.

A visszahúzódó víz aggasztó természeti jelenséget okoz: a Farkas-tavaknál egyre több madár gyűlik össze a még meglévő vízfelületeknél.

Farkas-tavak: aszály és hőség áll a háttérben

A szakértők szerint a jelenség hátterében az elhúzódó csapadékhiány és a tartós hőség áll. A sekély tavak különösen érzékenyek az időjárási szélsőségekre, így gyorsan reagálnak a párolgásra és a vízutánpótlás hiányára.

A mostani hőhullámot egy úgynevezett hőkupola is erősíti, amely magasnyomású légtömegként akadályozza a csapadékképződést, miközben tovább fokozza a felmelegedést. További képek a KEMMA oldalán.

Egyre súlyosabb a helyzet a Velencei-tónál

A napok óta tartó extrém hőség és szárazság következtében tovább csökkent a Velencei-tó vízszintje. A napokban megdőlt a a tó negatív rekordja is, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Agárdnál 52 centimétert mért.