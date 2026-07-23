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bántalmazás

14 és 13 év fegyházbüntetést kaptak a zárkatársukat bántalmazó rabok

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Még 2022 decemberében két férfi megalázta és szexuálisan bántalmazta zárkatársát a sátoraljaújhelyi büntetés-végrehajtási intézetben. A rabokat most 14 és 13 év fegyházbüntetésre ítélték első fokon.
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bántalmazásSátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönítélet

Tizennégy, illetve tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság azt a két férfit, akik megalázták és szexuálisan is bántalmazták gyengébb testalkatú zárkatársukat a sátoraljaújhelyi büntetés-végrehajtási intézetben - közölte a Miskolci Törvényszék sajtósosztálya csütörtökön az MTI-vel.

Fegyházbüntetésre ítélték a zárkatársukat bántalmazó rabokat
Fegyházbüntetésre ítélték a zárkatársukat bántalmazó rabokat. (Képünk illusztráció) Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Fegyházbüntetésre ítélték a zárkatársukat bántalmazó rabokat

A tájékoztatás szerint a más ügyben jogerős szabadságvesztésüket töltő vádlottak 2022 decemberétől egy hónapon át ruhamosásra és takarításra kényszerítették a sértettet, elvették az élelmét, majd rendszeresen bántalmazták, megalázták és szexuálisan is kihasználták. Az elsőrendű vádlott a sértettet és családját is megfenyegette azért, hogy változtassa meg a vallomását.

A bíróság a két férfit többek által elkövetett szexuális erőszak és kényszerítés miatt, az elsőrendű vádlottat emellett hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés kísérlete miatt is bűnösnek mondta ki. Feltételes szabadságra egyikük sem bocsátható.

Az ítélet nem jogerős, az ügy a Miskolci Törvényszéken folytatódik.

 

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