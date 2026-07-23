14 és 13 év fegyházbüntetést kaptak a zárkatársukat bántalmazó rabok

Tizennégy, illetve tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság azt a két férfit, akik megalázták és szexuálisan is bántalmazták gyengébb testalkatú zárkatársukat a sátoraljaújhelyi büntetés-végrehajtási intézetben - közölte a Miskolci Törvényszék sajtósosztálya csütörtökön az MTI-vel.

Fegyházbüntetésre ítélték a zárkatársukat bántalmazó rabokat. (Képünk illusztráció) Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Fegyházbüntetésre ítélték a zárkatársukat bántalmazó rabokat

A tájékoztatás szerint a más ügyben jogerős szabadságvesztésüket töltő vádlottak 2022 decemberétől egy hónapon át ruhamosásra és takarításra kényszerítették a sértettet, elvették az élelmét, majd rendszeresen bántalmazták, megalázták és szexuálisan is kihasználták. Az elsőrendű vádlott a sértettet és családját is megfenyegette azért, hogy változtassa meg a vallomását.

A bíróság a két férfit többek által elkövetett szexuális erőszak és kényszerítés miatt, az elsőrendű vádlottat emellett hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés kísérlete miatt is bűnösnek mondta ki. Feltételes szabadságra egyikük sem bocsátható.

Az ítélet nem jogerős, az ügy a Miskolci Törvényszéken folytatódik.