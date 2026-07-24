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fekete - körös

Eltávolították a rejtélyes szennyezést a Fekete-Körösből, de a veszély még nem múlt el

1 órája
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Péntek délutánra teljesen eltávolították a Fekete-Körösön talált szennyező uszadékot, amely feltehetően marhafekália volt, a laborvizsgálatok eredményéig azonban minden korlátozás érvényben marad.
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fekete - körösszennyezéstilalom

Eltávolították péntek délután az egy nappal korábban talált szennyező anyagot a Fekete-Körösről – tájékoztatta a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) PR-munkatársa az MTI-t.

Fekete-Körös
Marhafekália kerülhetett a Fekete-Körösbe: elszállították a szennyezést, maradnak a tilalmak
Fotó: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság/Facebook

Marhafekália kerülhetett a Fekete-Körösbe

Pozsárné Kaczkó Zita elmondta, 

a teljes uszadékot – vélhetően marhafekáliát – eltávolították a folyóról; a terjedés megakadályozása érdekében telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyják.

Hozzátette, a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell, a laboratórium ugyanis akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban.

Pénteken 11 órától a Békés Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Mezőgazdasági Osztálya 

általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán.

Az általános horgászati tilalom a Fehér-Köröst és a Kettős-Körös felső szakaszát az összefolyástól a békési duzzasztóműig jelenleg nem érinti. Az általános tilalom visszavonásig érvényes.

A kormányhivatal fürdési tilalmat is elrendelt a Fekete-Körös Gyula-Városerdei és Doboz-Szanazugi szabadstrandjain a Románia felől érkezett szennyezés miatt.

 

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