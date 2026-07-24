Eltávolították a rejtélyes szennyezést a Fekete-Körösből, de a veszély még nem múlt el

Eltávolították péntek délután az egy nappal korábban talált szennyező anyagot a Fekete-Körösről – tájékoztatta a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) PR-munkatársa az MTI-t.

Marhafekália kerülhetett a Fekete-Körösbe: elszállították a szennyezést, maradnak a tilalmak

Fotó: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság/Facebook

Marhafekália kerülhetett a Fekete-Körösbe

Pozsárné Kaczkó Zita elmondta,

a teljes uszadékot – vélhetően marhafekáliát – eltávolították a folyóról; a terjedés megakadályozása érdekében telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyják.

Hozzátette, a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell, a laboratórium ugyanis akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban.

Pénteken 11 órától a Békés Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Mezőgazdasági Osztálya

általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán.

Az általános horgászati tilalom a Fehér-Köröst és a Kettős-Körös felső szakaszát az összefolyástól a békési duzzasztóműig jelenleg nem érinti. Az általános tilalom visszavonásig érvényes.

A kormányhivatal fürdési tilalmat is elrendelt a Fekete-Körös Gyula-Városerdei és Doboz-Szanazugi szabadstrandjain a Románia felől érkezett szennyezés miatt.