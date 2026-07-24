Megkezdik a szennyező anyag eltávolítását a Fekete-Körösről

Mint írták, a helyszíni beavatkozás előkészítése megkezdődött. A Fekete-Körösön feltorlódott uszadék eltávolításához szükséges terepi munkálatokat elvégzik, hogy a nagy munkagépek és szállítójárművek biztonságosan megközelíthessék a helyszínt.

Péntek délután kezdik eltávolítani a csütörtökön talált szennyező anyagot a Fekete-Körösről

Fotó: Facebook/Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A nagy mennyiségű uszadék - sajtóinformációk szerint vélhetően marhatrágya - jelenleg stabil helyzetben van, a terjedés megakadályozása érdekében telepített merülőfal továbbra is biztosítja a lokalizálást.

A békési duzzasztó rendszerében található vízkivételeket átmenetileg továbbra is szüneteltetik.

A Körösökön, Szanazugban és Városerdőn található két szabadstrandot bezárták; a több ponton vett szakhatósági vízminták laboratóriumi eredménytől függ, hogy szükség lesz-e további intézkedésekre.

A vízminőségi kárelhárítási feladatokat továbbra is harmadfokú készültség mellett végzik.

Harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el: szennyező anyagot találtak a Fekete-Körösben

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság mintákat vett, illetve harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Fekete-Körösnél. A folyóban nagy mennyiségű, ismeretlen, erős szaghatással bíró uszadék gyülemlett fel.