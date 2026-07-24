Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fekete-Körös

Megkezdik a szennyező anyag eltávolítását a Fekete-Körösről

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Péntek délután kezdik eltávolítani a csütörtökön talált szennyező anyagot a Fekete-Körösről. A szakhatósági vízminták előzetes eredményei is várhatóan megérkeznek pénteken - közölte a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) az MTI-vel közleményben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fekete-Körösuszadékvízminőség

Mint írták, a helyszíni beavatkozás előkészítése megkezdődött. A Fekete-Körösön feltorlódott uszadék eltávolításához szükséges terepi munkálatokat elvégzik, hogy a nagy munkagépek és szállítójárművek biztonságosan megközelíthessék a helyszínt.

Fekete-Körös, vízminőség, uszadék
Péntek délután kezdik eltávolítani a csütörtökön talált szennyező anyagot a Fekete-Körösről
Fotó: Facebook/Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A nagy mennyiségű uszadék - sajtóinformációk szerint vélhetően marhatrágya - jelenleg stabil helyzetben van, a terjedés megakadályozása érdekében telepített merülőfal továbbra is biztosítja a lokalizálást.

A békési duzzasztó rendszerében található vízkivételeket átmenetileg továbbra is szüneteltetik.

A Körösökön, Szanazugban és Városerdőn található két szabadstrandot bezárták; a több ponton vett szakhatósági vízminták laboratóriumi eredménytől függ, hogy szükség lesz-e további intézkedésekre.

A vízminőségi kárelhárítási feladatokat továbbra is harmadfokú készültség mellett végzik.

Harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el: szennyező anyagot találtak a Fekete-Körösben

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság mintákat vett, illetve harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Fekete-Körösnél. A folyóban nagy mennyiségű, ismeretlen, erős szaghatással bíró uszadék gyülemlett fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!