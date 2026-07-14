Felhőszakadás és jégeső csap le az országra: riasztást adtak ki

Kedden délután északkeleten, valamint nyugaton alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, majd estétől a Dunántúlon nyugat felől nagyobb számban lehet számítani zivatarokra. A zivatarokat viharos (60-80 km/h) szél, jégeső (<=2 cm), intenzív csapadék kísérheti. Délnyugaton, nyugaton felhőszakadás (>= 25-30 mm) is előfordulhat. Az esti, késő esti órákban a középső országrészre is átterjedhet a zivatartevékenység.

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Hajnalban 19, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet.

A HungaroMet három megyét kivéve elsőfokú riasztást adott ki záporok miatt, négy megyére pedig felhőszakadás is lecsaphat. Mint írják: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!