Hamarosan leszakad az ég: felhőszakadás és jégeső is lecsaphat

Változékonyan alakult az elmúlt napok időjárása, és a jelek szerint ez egyelőre így is marad. Az előrejelzés szerint csütörtökön ugyan a napos, meleg idő lesz a jellemző, azonban a délutáni órákban erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak a nap második felében. A HungaroMet Nonprofit Zrt. emellett elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt: az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső is eshet - írja a Katasztrófavédelem.

Felhőszakadás és jégeső is lecsaphat az országra/ Fotó: Vas Népe/Cseh Gábor (Képünk illusztráció)

Felhőszakadás és jégeső is lecsaphat az országra

A veszélyjelzésben továbbá citromsárga riasztást adtak ki zivatarok kialakulása miatt: ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Zivatarok és felhőszakadás miatt adtak ki elsőfokú riasztást / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Hogy alakul a következő napok időjárása?

Pénteken a meleg nyári időjárásé lesz a főszerep, csak kevés felhő takarja majd a napot. A délutáni és esti órákban elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek környezetében intenzívebb csapadék és erős széllökések is előfordulhatnak. Szombaton a napsütés mellett már erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. A délutáni órákban többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, mialatt a légmozgás többfelé megélénkül, zivatarok környezetében pedig átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.