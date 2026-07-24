Felvételi TOP 5-ös lista: itt vannak a legdurvább ponthatárok, ezekre a szakokra volt a legnehezebb bekerülni

Csütörtök este országszerte kihirdették a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A felvi.hu adatai szerint az idei általános eljárásban 140.427 jelentkezést adtak be a felvételizők, akik közül ezrek várták a Pont Ott Partyn és online a számukra sorsdöntő eredményeket.

Kihirdették a 2026-os felvételi ponthatárokat, így kiderült, mely szakokra volt a legnehezebb, illetve a legkönnyebb bekerülni - Illusztráció

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

A ponthatárok között idén is jelentős különbségek alakultak ki: egyes szakokra közel az elérhető maximális pontszámra volt szükség, míg máshol ennél jóval alacsonyabb pontszámmal is be lehetett jutni állami ösztöndíjas képzésre. Az Eduline összegyűjtötte az államilag támogatott képzéseken született legmagasabb ponthatárokat.

Legmagasabb ponthatárok:

Debreceni Egyetem – Jogász – osztatlan képzés – levelező – állami ösztöndíjas – 500 pont Károli Gáspár Református Egyetem – Pszichológia – alapképzés – levelező – állami ösztöndíjas – 493 pont Debreceni Egyetem – Pszichológia – alapképzés – levelező – állami ösztöndíjas – 490 pont Szegedi Tudományegyetem – Osztatlan tanári (francia nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár) – osztatlan képzés – nappali – állami ösztöndíjas – 492 pont Pécsi Tudományegyetem – Pszichológia – alapképzés – levelező – állami ösztöndíjas – 488 pont

Mutatjuk az idei felvételi ponthatárokat

Felvételi szempontból az idei év különleges, hiszen tizenöt éve nem jelentkeztek annyian egyetemre és főiskolára, mint most. Az általános felvételi eljárásban 140 427-en adták be jelentkezésüket, ami több mint tízezerrel haladja meg a tavalyi létszámot.