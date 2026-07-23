Mindenki izgul: így várják a fiatalok a felvételi ponthatárok kihirdetését - képek

Hamarosan nyilvánosságra hozzák a felsőoktatási ponthatárokat, amelyeket több tízezer jelentkező vár izgatottan. Az egyetemi felvételi időszak legfontosabb pillanata következik, hiszen hamarosan kiderül, kik jutottak be a kiválasztott egyetemekre és szakokra.
A fiatalok országszerte közösen, rendezvényeken és baráti társaságokban várják az eredményeket. A ponthatárok kihirdetése után minden jelentkező megtudhatja, hogy szeptembertől hol folytathatja tanulmányait.
A galériában megmutatjuk, hogyan várják a diákok a 2026-os felvételi eredményeket.
Galéria: Fergeteges hangulat: így várják a ponthatárokat a felvételiző fiatalok
1/14
Fergeteges hangulat: így várják a ponthatárokat a felvételiző fiatalok
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!