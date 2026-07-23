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felvételi

Mindenki izgul: így várják a fiatalok a felvételi ponthatárok kihirdetését - képek

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Hamarosan nyilvánosságra hozzák a felsőoktatási ponthatárokat, amelyeket több tízezer jelentkező vár izgatottan. Az egyetemi felvételi időszak legfontosabb pillanata következik, hiszen hamarosan kiderül, kik jutottak be a kiválasztott egyetemekre és szakokra.
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felvételivárják fiatal2026

A fiatalok országszerte közösen, rendezvényeken és baráti társaságokban várják az eredményeket. A ponthatárok kihirdetése után minden jelentkező megtudhatja, hogy szeptembertől hol folytathatja tanulmányait.

Felvételi 2026: így várják a fiatalok a ponthatárok kihírdetését
Felvételi 2026: így várják a fiatalok a ponthatárok kihírdetését Fotó: ORIGO

A galériában megmutatjuk, hogyan várják a diákok a 2026-os felvételi eredményeket.

Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Idén az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont a HÖOK hagyományos ponthatárváró partijának. Pontos Party, ELTE,
Galéria: Fergeteges hangulat: így várják a ponthatárokat a felvételiző fiatalok
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Fergeteges hangulat: így várják a ponthatárokat a felvételiző fiatalok

 

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