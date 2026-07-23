Mindenki izgul: így várják a fiatalok a felvételi ponthatárok kihirdetését - képek

A fiatalok országszerte közösen, rendezvényeken és baráti társaságokban várják az eredményeket. A ponthatárok kihirdetése után minden jelentkező megtudhatja, hogy szeptembertől hol folytathatja tanulmányait.

Felvételi 2026: így várják a fiatalok a ponthatárok kihírdetését Fotó: ORIGO

A galériában megmutatjuk, hogyan várják a diákok a 2026-os felvételi eredményeket.