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Felvételi: csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat

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Július 23-án csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM), az Oktatási Hivatal (OH) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Budapesten rendezi meg a központi Pont Ott Partit (POP), ahol a felvételizők először értesülhetnek a ponthatárokról.
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felvételifelsőoktatásponthatár

Az Oktatási Hivatal az MTI-vel azt közölte, a rendezvény központi helyszíne idén az ELTE Lágymányosi Campusa lesz, emellett további 11 helyszínen is szerveznek hivatalos ponthatárvárót, ahol a felvételizők együtt várhatják a ponthatárok kihirdetését.

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A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhetik figyelemmel
Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo 

Csütörtökön 20 órakor Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár és Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese indítja el a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését a központi helyszínen.

Programokkal várják a felvételizőket

Délután a szervezők a felsőoktatásban rejlő lehetőségeket bemutató programokkal és népszerű könnyűzenei előadókkal várják a közönséget. Számos felsőoktatás intézmény információs pulttal jelen lesz az eseményen.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A részletes program és további információ az esemény közösségimédia-felületén olvasható.

A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhetik figyelemmel, ugyanis Debrecenben, Egerben, Győrött, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is lesz ponthatárváró rendezvény.

Egyre több magyar egyetem kerül be a világ legjobbjai közé

Az idei rangsorok alapján a magyar felsőoktatás minden fő tudományterületen képviselteti magát nemzetközi összehasonlításban, összesen több tucat különböző listán. Ez azt jelenti, hogy a hazai egyetemek nem csak egy-két sikeres területen jelennek meg, hanem széles körben teljesítenek jól.

 

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