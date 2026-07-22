Felvételi: csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat

Az Oktatási Hivatal az MTI-vel azt közölte, a rendezvény központi helyszíne idén az ELTE Lágymányosi Campusa lesz, emellett további 11 helyszínen is szerveznek hivatalos ponthatárvárót, ahol a felvételizők együtt várhatják a ponthatárok kihirdetését.

A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhetik figyelemmel

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Csütörtökön 20 órakor Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár és Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese indítja el a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését a központi helyszínen.

Programokkal várják a felvételizőket

Délután a szervezők a felsőoktatásban rejlő lehetőségeket bemutató programokkal és népszerű könnyűzenei előadókkal várják a közönséget. Számos felsőoktatás intézmény információs pulttal jelen lesz az eseményen.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A részletes program és további információ az esemény közösségimédia-felületén olvasható.

A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhetik figyelemmel, ugyanis Debrecenben, Egerben, Győrött, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is lesz ponthatárváró rendezvény.

Egyre több magyar egyetem kerül be a világ legjobbjai közé

Az idei rangsorok alapján a magyar felsőoktatás minden fő tudományterületen képviselteti magát nemzetközi összehasonlításban, összesen több tucat különböző listán. Ez azt jelenti, hogy a hazai egyetemek nem csak egy-két sikeres területen jelennek meg, hanem széles körben teljesítenek jól.