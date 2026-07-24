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Ezekre a szakokra volt a legkönnyebb bekerülni – TOP 5 legalacsonyabb felvételi pontszám

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A 2026-os felvételi ponthatárokból nemcsak az derült ki, mely szakokra volt nagy a verseny a 2026-os felvételin, hanem az is, hogy hol volt elegendő jóval kevesebb pont a bekerüléshez. A felvételi idei eredményei alapján több képzésre már 200 pont alatt is be lehetett jutni.
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felvételifelsőoktatásponthatár

A 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után kiderült, hogy jelentős különbségek alakultak ki az egyes szakok között. Míg bizonyos képzéseknél szinte a maximális pontszámra volt szükség, addig több helyen jóval alacsonyabb eredménnyel is be lehetett kerülni.

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Több mint 140 ezer felvételiző számára eldőlt, hogy szeptembertől melyik egyetemen folytathatja tanulmányait
Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Az önköltséges képzések között több intézmény is rendkívül alacsony ponthatárral hirdetett meg szakokat, míg az állami ösztöndíjas helyek esetében ennél jóval magasabb pontszámokra volt szükség.

Legalacsonyabb ponthatárok:

  1. Kodolányi János Egyetem – Újmédia és Kreatívipari Kar – Közösségszervezés (Budapest) – levelező 100 pont
  2. Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem – Kereskedelem és marketing – nappali – 102 pont
  3. Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem – Kereskedelem és marketing – levelező – 102 pont
  4. Wesley János Lelkészképző Főiskola – Környezettan – levelező – 104 pont
  5. Tomori Pál Főiskola – Nemzetközi tanulmányok – levelező – 104 pont

Ezekre a szakokra volt a legnehezebb bekerülni

Kihirdették a 2026-os felsőoktatási ponthatárokat, így több tízezer jelentkező számára eldőlt, hogy szeptembertől melyik egyetemen folytathatja tanulmányait, és az is kiderült, mely szakokon kellett a legtöbb pont.

Mutatjuk az idei felvételi ponthatárokat

Felvételi szempontból az idei év különleges, hiszen tizenöt éve nem jelentkeztek annyian egyetemre és főiskolára, mint most. Az általános felvételi eljárásban 140 427-en adták be jelentkezésüket, ami több mint tízezerrel haladja meg a tavalyi létszámot.

 

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