Ezekre a szakokra volt a legkönnyebb bekerülni – TOP 5 legalacsonyabb felvételi pontszám

A 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után kiderült, hogy jelentős különbségek alakultak ki az egyes szakok között. Míg bizonyos képzéseknél szinte a maximális pontszámra volt szükség, addig több helyen jóval alacsonyabb eredménnyel is be lehetett kerülni.

Több mint 140 ezer felvételiző számára eldőlt, hogy szeptembertől melyik egyetemen folytathatja tanulmányait

Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Az önköltséges képzések között több intézmény is rendkívül alacsony ponthatárral hirdetett meg szakokat, míg az állami ösztöndíjas helyek esetében ennél jóval magasabb pontszámokra volt szükség.

Legalacsonyabb ponthatárok:

Kodolányi János Egyetem – Újmédia és Kreatívipari Kar – Közösségszervezés (Budapest) – levelező – 100 pont Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem – Kereskedelem és marketing – nappali – 102 pont Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem – Kereskedelem és marketing – levelező – 102 pont Wesley János Lelkészképző Főiskola – Környezettan – levelező – 104 pont Tomori Pál Főiskola – Nemzetközi tanulmányok – levelező – 104 pont

Ezekre a szakokra volt a legnehezebb bekerülni

Kihirdették a 2026-os felsőoktatási ponthatárokat, így több tízezer jelentkező számára eldőlt, hogy szeptembertől melyik egyetemen folytathatja tanulmányait, és az is kiderült, mely szakokon kellett a legtöbb pont.

Mutatjuk az idei felvételi ponthatárokat

Felvételi szempontból az idei év különleges, hiszen tizenöt éve nem jelentkeztek annyian egyetemre és főiskolára, mint most. Az általános felvételi eljárásban 140 427-en adták be jelentkezésüket, ami több mint tízezerrel haladja meg a tavalyi létszámot.