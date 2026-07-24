Ezekre a szakokra volt a legkönnyebb bekerülni – TOP 5 legalacsonyabb felvételi pontszám

A 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után kiderült, hogy jelentős különbségek alakultak ki az egyes szakok között. Míg bizonyos képzéseknél szinte a maximális pontszámra volt szükség, addig több helyen jóval alacsonyabb eredménnyel is be lehetett kerülni.
Az önköltséges képzések között több intézmény is rendkívül alacsony ponthatárral hirdetett meg szakokat, míg az állami ösztöndíjas helyek esetében ennél jóval magasabb pontszámokra volt szükség.
Legalacsonyabb ponthatárok:
- Kodolányi János Egyetem – Újmédia és Kreatívipari Kar – Közösségszervezés (Budapest) – levelező – 100 pont
- Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem – Kereskedelem és marketing – nappali – 102 pont
- Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem – Kereskedelem és marketing – levelező – 102 pont
- Wesley János Lelkészképző Főiskola – Környezettan – levelező – 104 pont
- Tomori Pál Főiskola – Nemzetközi tanulmányok – levelező – 104 pont
Ezekre a szakokra volt a legnehezebb bekerülni
Kihirdették a 2026-os felsőoktatási ponthatárokat, így több tízezer jelentkező számára eldőlt, hogy szeptembertől melyik egyetemen folytathatja tanulmányait, és az is kiderült, mely szakokon kellett a legtöbb pont.
Mutatjuk az idei felvételi ponthatárokat
Felvételi szempontból az idei év különleges, hiszen tizenöt éve nem jelentkeztek annyian egyetemre és főiskolára, mint most. Az általános felvételi eljárásban 140 427-en adták be jelentkezésüket, ami több mint tízezerrel haladja meg a tavalyi létszámot.